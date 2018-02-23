«Это новые Sony Xperia XZ2 и Xperia XZ2 Compact»: Эван Блэсс рассекретил внешность первых полноэкранных смартфонов компании

Мы уже знаем, что на выставку MWC 2018, стартующую 26 февраля, Sony привезет парочку новинок – флагманские модели Xperia XZ2 и Xperia XZ2 Compact, о которых мы в последнее время много писали. Они должны стать теми самыми носителями принципиально нового дизайна (безрамочного или полноэкранного, как кому привычнее), обещанного компанией еще в конце прошлого года. До этого мы видели лишь несколько схематических и шпионских фото прототипов устройств, но вот сейчас хорошо известный информатор Эван Блэсс (@evleaks) опубликовал официальное качественное изображение (даже два), позволяющее полноценно оценить финальный дизайн новинок. Говоря точнее, на опубликованных Блэссом изображениях показана старшая модель Xperia XZ2, но младшая не будет сильно отличаться по дизайну, по крайней мере спереди.

На изображении хорошо видны детали дизайна Xperia XZ2, включая изогнутое стекло с обеих сторон, алюминиевый каркас и закругленные углы, но при этом производителю удалось сохранить узнаваемый стиль и преемственность поколений. Новинки смотрятся самобытно. Ну и нельзя не отметить и то, что Sony не последовала примеру остальных и не стала устанавливать экран «неправильной» формы с вырезом в верхней части. Компактная версия Xperia XZ2 Compact спереди будет покрыта изогнутым закаленным стеклом Corning Gorilla Glass 5, как и Xperia XZ2, но задняя панель у «компакта» будет не стеклянной, а пластиковой (из поликарбоната), устойчивой к появлению царапин.

Инсайдер также уточнил параметры новинок.

В качестве основы в обоих смартфонах послужит флагманская SoC Snapdragon 845, которая также будет использоваться в Samsung Galaxy S9 и S9+. Из коробки они будут работать под управлением Android 8.0 Oreo.

Что касается других отличий между обычной Xperia XZ2 и компактной моделью Xperia XZ2 Compact, кроме очевидного – экранов разных размеров (5,7-дюймового у Xperia XZ2 и пятидюймового у «компакта»), они будут состоять в камерах и емкости аккумулятора. Кстати, в обоих будут использоваться ЖК-экраны разрешением Full HD+ (2160×1080 точек).

Основная камера у Xperia XZ2 будет такой же, как у XZ Premium – 19-мегапиксельная Motion Eye с максимальной диафрагмой F/1.8, поддержкой записи видео 4K HDR и функцией суперзамедленной съемки Super slow motion (с частотой 960 к/с в разрешении Full HD). У Xperia XZ2 Compact набор камер будет иной, но подробностей на это счет источник не приводит.

Обычный Xperia XZ2 будет оснащаться аккумулятором емкостью 3180 мА·ч, который можно будет заряжать посредством разъема USB-C или беспроводным способом. В то же время XZ2 Compact аккумулятор меньшей емкости – 2870 мА·ч – и поддержки беспроводной зарядки у него не будет.

Также упоминаются фронтальные стереодинамики с поддержкой фирменной технологией объемного звучания S-Force Front Surround. Кроме того, в случае Xperia XZ2 упоминается некая «дополнительная технология тактильной обратной связи, которая вибрирует под ритм музыки», что бы это ни значило.

Сканеры отпечатков пальцев у Sony Xperia XZ2 и Xperia XZ2 Compact будут размещены на задних панелях, как у недавно представленных Xperia XA2 и XA2 Ultra, а не встроены в кнопку питания, как у предыдущих моделей линейки.

Анонс Sony Xperia XZ2 и Xperia XZ2 Compact ожидается в понедельник, 26 февраля. И если верить африканскому подразделению Sony, кроме двух Xperia XZ2 и Xperia XZ2 Compact, нас ожидает еще третья модель-сюрприз. Впрочем, не исключено, что в Sony Mobile ZA что-то напутали, поскольку изначальное сообщение они отредактировали. Но мы ведь знаем, что из интернета ничего не исчезает бесследно, вот оно:

Недавняя утечка указывала, что европейская цена Xperia XZ2 составит 800 евро, а Xperia XZ2 Compact – 600 евро. В случае Xperia XZ2 покупатели смогут выбрать из четырех цветовых вариантов корпуса – черного, серебристого, зеленого и розового.

В продажу новинки поступят с 6 марта.

Источник: VentureBeat