Палате представителей США запретили использовать TikTok на официальных устройствах

TikTok запрещен на всех устройствах, которыми пользуются представители. Таким образом администрация Палаты имитирует закон, который вскоре вступит в силу и исключит возможность использования китайского видеоприложения на смартфонах госслужащих.

Использование приложения является рисковым из-за «ряда проблем с безопасностью», — сказал главный административный директор Палаты представителей в сообщении, отправленном законодателям и сотрудникам во вторник.

Новое правило следует за серией шагов правительств штатов США по запрету TikTok, принадлежащего компании ByteDance из Пекина, на государственных устройствах. На прошлой неделе приложение, по крайней мере, частично заблокировали 19 штатов из-за опасений, что правительство Китая может использовать его для отслеживания американцев и цензуры контента.

Документ о финансировании правительства США до 30 сентября 2023 года, принятый на прошлой неделе, предусматривает общие расходы в размере $1,66 триллиона и содержит положения о запрете приложения на устройствах, которыми пользуются федеральные органы власти. Закон вступит в силу, когда его подпишет президент Джо Байден.

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Хотя законопроект направлен на запрет установки TikTok на правительственные устройства, в нем предусмотрены исключения для «правоохранительной деятельности, интересов и деятельности в области национальной безопасности и исследователей в области безопасности».

В сообщении для персонала Палаты говорится, что любой, у кого есть TikTok на устройстве, должен удалить его, будущие же загрузки программы — запрещены.

Законодатели США также выдвинули предложение ввести общенациональный запрет на приложение, а также на все социальные сети из Китая, россии, Кубы, Ирана, Северной Кореи и Венесуэлы, а также программы, находящиеся под влиянием этих стран.

Ранее президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен сообщила, что в настоящее время ведется несколько расследований по TikTok. Следствие изучает передачу данных граждан ЕС в Китай и использование таргетированной рекламы, направленной на несовершеннолетних. Следователи хотят убедиться, что деятельность TikTok отвечает Общему регламенту защиты данных.

Источник: Reuters