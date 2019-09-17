Facebook прикрыла в Украине крупную фабрику троллей, оплатившей фейковых новостей минимум на $1,6 млн





Соцсеть Facebook регулярно отчитывается о блокировках поддельных аккаунтов и страниц, занимающихся распространением разного рода фейковых новостей и информационными атаками, в том числе нацеленными на Украину и ее граждан. Собственно, не так давно мы рассказывали о том, как накануне досрочных выборов в Верховную Раду соцсеть выявила и заблокировать целых серию скоординированных атак. И вот сейчас стало известно об очередной блокировке, которая примечательна по ряду причин.

Итак, 16 сентября Facebook отчиталась об удалении сети страниц, групп и аккаунтов, созданных в Украине и проводивших скоординированные кампании по дезинформации. Идентифицировать эти аккаунты и группы, занимавшихся противоправными действиями, удалось не за счет содержания контента, а благодаря поведенческому анализу: страницы и группы управлялись фейковыми аккаунтами, а имена постоянно менялись. Всего Facebook удалил 168 аккаунтов, 149 страниц и 79 групп, связанных с украинским PR-агентством Pragmatico.



«Я думаю, что они расположены в Киеве. Но этот факт я бы дважды проверил», — сообщил глава политики по кибербезопасности соцсети Натаниэль Глейхер в комментарии ресурсу Liga.Tech.



Они публиковали, в частности, материалы на разные темы: спорт, знаменитости, шоу-бизнес, политика и экономика. По словам Натаниэль Глейхера, PR-компания работала с различными клиентами с целью заработать деньги. Также в Facebook подчеркивают, что конкретно этот случай не является частью информационной войны со стороны России и никакой связи с внешним миром Pragmatico не имеет.



Как указали представители Facebook, на удаленные страницы были подписаны 4,2 миллиона пользователей. На рекламное продвижение постов, связанных с Pragmatico, по оценкам Facebook было потрачено по меньшей мере $1,6 млн. По меркам Украины это очень большая сумма. К примеру один из самых дорогих постов на выборах был размещен в фан-группе «Я за Тимошенко — Фан Клуб». Он назывался «Если ты за победу Украины — жми лайк». Он принес миллион показов и мог обойтись, по оценкам Facebook, в $10 000-50 000. Другие посты политиков, как правило, стоили в десятки раз меньше.

Соцсеть привела некоторые примеры постов от украинской «фабрики троллей». Среди них, например, страницы популярных новостных ресурсов Znaj.ua, Politeka.net, Akcenty, Hyser и Clutch.ua, связанных с Znaj Media Holdings, крупным украинским медиахолдингом. Все они теперь заблокированы.

Примеры рекламных постов удаленных страниц

Независимая исследовательская лаборатория DFRLab провела собственное расследование по инциденту, опубликовав результаты на Medium. Специалисты DFRLab проверили 121 страницу и установили, что половина сопровождаются ссылками на материалы агентств Znaj Media Holdings: Znaj.ua, Politeka.net, Akcenty, Hyser и Clutch.ua. Авторы расследования пишут, что Znaj с высокой долей вероятности является дочерней компанией PR-компании Pragmatico.

О самой Pragmatico в сети практически нет никакой информации. Но в июле одесский блогер Александр Коваленко написал большой пост об этой компании. И тогда он характеризовал Pragmatico как фабрику троллей, которые в ходе выборов выполняло заказы по дискредитации кандидатов.

«…в составе тролль-групп молодые люди 20-30 лет работающие в три смены, каждая из 10 человек. Месячная зарплата одного тролля составляет около 9 тыс гривен”, — писал Коваленко со ссылкой на собственные источники. Норма дневной смены — 300 комментариев, ночной — 200 комментариев.

По его словам, офис фирмы находился на Подоле. «На входе в офис — охрана, которая изымает у посторонних людей телефоны и другие средства снятия информации» — уточнял блогер.

Напомним, недавно мы рассказывали о новой общественной инициативе под названием TrollessUA, направленной на борьбу с троллями в украинском сегменте Facebook.

Источник: DFRLab и Liga.Tech