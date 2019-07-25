Накануне выборов Facebook выявила и заблокировала скоординированные кампании по распространению фейков об Украине, за которыми стоит Россия





Социальная сеть Facebook отчиталась о проведении очередной чистки своей платформы от страниц, групп и учётных записей, которые были причастны к скоординированному распространению недостоверных сведений в Facebook и Instagram. Всего было выявлено 4 отдельные, не связанные между собой операции, источниками которых стали Россия, Украина, Таиланд и Гондурас. Все эти сети были созданы для введения в заблуждение пользователей соцсети.

Так, на прошлой неделе, накануне внеочередных парламентских выборов в Украине, Facebook удалила 18 учетных записей, 9 страниц и 3 группы, которые участвовали в скоординированном распространении ложной информации. В основном, распространители таких сведений происходят из России, а дезинформация сосредоточена на Украине.

Люди, стоящие за этой деятельностью, создавали учётные записи фиктивных личностей, выдавали себя за покойных украинских журналистов и использовали тактику ложного вовлечения. Они также использовали поддельные учетные записи, чтобы повысить популярность своего контента, обмануть людей относительно их местонахождения и подтолкнуть людей к посещению сторонних веб-сайтов. Администраторы страниц и владельцы аккаунтов размещали материалы об украинской политике и новостях, включая такие темы, как российско-украинские отношения и критика украинского правительства.

У этой группы распространителей дезинформации насчитывалось немало подписчиков – около 80 тыс. человек подписалось на одну или сразу несколько из этих страниц. При этом на рекламу этой сети было потрачено менее $100, а оплата осуществлялась в рублях.

Также на прошлой неделе администрация соцсети удалила 83 учётные записи Facebook, 2 страницы, 29 групп и 5 учётных записей Instagram, которые занимались скоординированным распространением недостоверной информации об Украине. В данном случае распространением фейков занимались люди из России и Луганской области Украины (Facebook не уточняет, с оккупированной территории или подконтрольной).

Люди, стоящие за этой деятельностью, использовали поддельные учетные записи, чтобы выдавать себя за украинских военнослужащих. Также они управляли группами, выдающими себя за настоящие военные сообщества и организации. Кроме того, предпринимались попытки перенаправить пользователей за пределы социальной платформы.

Организаторы сети также управляли различными группами. Некоторые из этих групп со временем переключали внимание с одной политической стороны на другую. Другие группы распространяли ложную информацию об Украине и Луганской области. Администраторы страниц и владельцы учётных записей часто публиковали местные и политические новости, включая такие темы, как военный конфликт на востоке Украины, украинские общественные деятели и политики.

У этой группы распространителей дезинформации было меньше подписчиков по сравнению с предыдущей группой – менее тысячи учетных записей подписались на одну или несколько из этих страниц. Зато распространителям фейков удалось заманить немало людей в свои группы – около 35 тыс. учетных записей присоединились по крайней мере к одной из этих групп, и около 1400 человек подписались на одну или несколько из этих учетных записей Instagram. В данном случае на рекламу было потрачено менее $400, а оплата осуществлялась в долларах США.

Также сообщается, что было выявлено и удалено 12 учётных записей и 10 страниц Facebook, которые были сосредоточены в Таиланде и занимались распространением дезинформации о Таиланде и США. Они также часто делились рассуждениями и комментариями по таким темам, как тайская политика, геополитические проблемы, включая отношения между США и Китаем, протесты в Гонконге и критика активистов демократии в Таиланде. На рекламу этой группы было потрачено около $18 тыс.

Наконец, администрация соцсети удалила 181 учётную запись и 1488 страниц Facebook, которые были вовлечены в скоординированную деятельность по распространению недостоверной информации в Гондурасе. Лица, стоящие за этой деятельностью, использовали поддельные аккаунты и страницы, чтобы комментировать и усиливать позитивный контент о президенте страны. Хотя люди, стоящие за этой кампанией, пытались скрыть свою личность, удалось выяснить, что некоторые из этих действий были связаны с лицами, управляющими социальными сетями для правительства Гондураса. В данном случае распространителям фейков удалось привлечь в качестве подписчиков около 120 тыс. учётных записей, а на рекламу было потрачено более $23 тыс.

Источник: Facebook