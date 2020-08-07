Facebook присоединилась к критике в адрес Apple. Из-за правил App Store ей пришлось вырезать из Facebook Gaming ключевые функции

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За последнее время Apple и ее правила в магазине App Store на фоне проходящего в ЕС антимонопольного разбирательства не критиковал только ленивый. И вот сейчас с очередной порцией критики в адрес купертиновского гиганта решила выступить компания… Facebook.

Претензия Facebook связана с приложением Facebook Gaming. Это фирменное приложение Facebook, предназначенное в первую очередь для просмотра стримов прохождения видеоигр, по аналогии с Twitch на iOS и Android. Однако в нем также есть мини-игры с платформы Instant Games. И вот как раз их пришлось вырезать из версии приложения для iOS, чтобы получить одобрение Apple на его размещение в App Store. По словам Facebook, Apple множество раз отказывалась размещать приложение Facebook Gaming в App Store и сделала это только после того, как разработчики убрали поддержу мини-игр.

«К сожалению, нам пришлось полностью удалить все геймерские функции, чтобы получить одобрение Apple для нашего приложения Facebook Gaming. Таким образом, пользователи iOS не могут полноценной использовать приложение, как владельцы устройств Android. Мы по-прежнему привержены идее создания сообществ для более чем 380 миллионов человек, которые ежемесячно играют в игры на Facebook вне зависимости от того, позволяет Apple делать это в отдельном приложении или нет». Шерил Сэндберг, главный операционный директор Facebook

По словам Facebook, отказывая в размещении, Apple ссылалась на пункт 4.7, и неустанно твердила, что основное предназначение Facebook Gaming не просмотр трансляций, а игры. Apple осталась при своем мнении даже когда руководство соцсети поделилось статистикой Facebook Gaming с Android, подтверждающей, что 95% всей активности пользователей приходится именно на трансляции.

На недавней конференции WWDC Apple объявила о запуске специального механизма обжалования как раз для таких ситуаций. В Facebook говорят, что пытались переубедить Apple, но в итоге у них не получилось.

В разговоре с The Verge глава Facebook Gaming Вивек Шарма признал, что разработчикам приходится тщательно прятать мини-игры Instant Games и в основных приложениях Facebook и Messenger. Он описал нынешнюю политику App Store как «головную боль для всей индустрии, которая одинаково вредит игрокам и разработчикам, ограничивая на мобильных устройствах инновационные разработки вроде облачного гейминга».

К критике присоединился и Epic Games Тим Суини после того, как Apple заявила, что Stadia и xCloud нарушают правила App Store.

Учитывая нарастающее недовольство со стороны ведущих технологических гигантов, невероятно интересно, чем в итоге завершится текущее антимонопольное расследование ЕС против Apple.

Источник: The Verge