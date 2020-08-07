Apple все разъяснила: Stadia и xCloud нарушают правила App Store, и на iOS их не будет
Apple подтвердила, что игровые стриминговые сервисы вроде Google Stadia и Microsoft xCloud не будут доступны на iOS, потому что «не соответствуют правилам» магазина App Store.
Apple выступила с официальным заявлением сразу после того, как Microsoft сообщила о прекращении тестирования xCloud на iOS, так и не сказав, планирует ли она вообще запуск сервиса на iOS.
Сервисы вроде Stadia и xCloud предоставляют возможность играть в любые игры без ПК или консоли на любых устройствах, имея только стабильное высокоскоростное подключение к интернету и геймпад. Сами игры запускаются на удаленных серверах, а на устройство пользователя транслируется только картинка.
По правилам App Store, проверку на безопасность должны проходить все приложения, которые запускает пользователь. Иными словами, Apple требует, чтобы стандартную поверку проходили не только стриминг-приложения, но и любая игра, запускаемая через эти сервисы.
«App Store был создан как безопасная площадка для потребителей, где можно находить и загружать приложения, и она предоставляет отличные бизнес-возможности для всех разработчиков. Перед публикацией в магазине каждое приложение проходит проверку на соответствие правилам, разработанным для защиты потребителей, а также справедливых и равных условий для разработчиков».
фрагмент текста из официального заявления Apple
Что интересно, примерно то же самое Apple говорила в прошлом году, отвечая на обвинения Spotify в недобросовестной конкуренции.
Microsoft в комментарии The Verge заявила, что не нашла способа запустить xCloud на iOS через App Store, подчеркнув, что в этом виновата только сама Apple.
«Apple выделяется тем, что владеет единственной платформой общего назначения, которая отказывает потребителям в облачных и подписочных сервисах вроде Xbox Game Pass. И она постоянно строже относится к игровым приложениям, хотя в отношении других приложений, даже тех, что включают интерактивный контент, требования мягче.
Все игры, представление в каталоге Xbox Game Pass, прошли проверку независимых рейтинговых агентств вроде ESRB и подобных ему региональных аналогов. Мы намерены найти способ перенести облачные игры с Xbox Game Pass Ultimate на платформу iOS.
Согласно нашему виденью, клиент должен быть в центре игрового процесса, а геймеры говорят нам, что они хотят играть, общаться и делиться информацией в любое время и в любом месте. Мы полностью поддерживаем эту позицию».
из официального заявления Microsoft
Как уже неоднократно говорилось, это далеко не первый такой случай, когда приложение оказывается проблемным с точки зрения политики App Store. В прошлом году Valve на себе испытала всю строгость политик Apple с приложением Steam Link для трансляции игр на смартфоны и планшеты — так, чтобы добавить приложение в App Store, ей понадобился год и множество попыток.
Напомним, 16 июня 2020 года Европейская комиссия объявила о двух антимонопольных расследованиях в отношении Apple, одного из которых является ответом на прошлогоднюю жалобу Spotify из-за несправедливого размера комиссии и ограничений конкурирующих сервисов. И Microsoft, в числе других, поддержала решение Еврокомиссии, по сути, обвинив Apple в ограничении конкуренции.
Источник отмечает, что есть несколько способов обойти правила, указывая в качестве примера облачный игровой сервис Shadow — оплатив подписку, геймер получает в свое распоряжение выделенный сервер, на котором можно запускать любое приложение, включая игры. В то же время маловероятно, что Microsoft или Google станут прибегать подобного рода ухищрениям, в ближайшее время так точно нет.
Источник: The Verge