Apple все разъяснила: Stadia и xCloud нарушают правила App Store, и на iOS их не будет

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Apple подтвердила, что игровые стриминговые сервисы вроде Google Stadia и Microsoft xCloud не будут доступны на iOS, потому что «не соответствуют правилам» магазина App Store.

Apple выступила с официальным заявлением сразу после того, как Microsoft сообщила о прекращении тестирования xCloud на iOS, так и не сказав, планирует ли она вообще запуск сервиса на iOS.

Сервисы вроде Stadia и xCloud предоставляют возможность играть в любые игры без ПК или консоли на любых устройствах, имея только стабильное высокоскоростное подключение к интернету и геймпад. Сами игры запускаются на удаленных серверах, а на устройство пользователя транслируется только картинка.

По правилам App Store, проверку на безопасность должны проходить все приложения, которые запускает пользователь. Иными словами, Apple требует, чтобы стандартную поверку проходили не только стриминг-приложения, но и любая игра, запускаемая через эти сервисы.

«App Store был создан как безопасная площадка для потребителей, где можно находить и загружать приложения, и она предоставляет отличные бизнес-возможности для всех разработчиков. Перед публикацией в магазине каждое приложение проходит проверку на соответствие правилам, разработанным для защиты потребителей, а также справедливых и равных условий для разработчиков». фрагмент текста из официального заявления Apple Что интересно, примерно то же самое Apple говорила в прошлом году, отвечая на обвинения Spotify в недобросовестной конкуренции. Microsoft в комментарии The Verge заявила, что не нашла способа запустить xCloud на iOS через App Store, подчеркнув, что в этом виновата только сама Apple. «Apple выделяется тем, что владеет единственной платформой общего назначения, которая отказывает потребителям в облачных и подписочных сервисах вроде Xbox Game Pass. И она постоянно строже относится к игровым приложениям, хотя в отношении других приложений, даже тех, что включают интерактивный контент, требования мягче. Все игры, представление в каталоге Xbox Game Pass, прошли проверку независимых рейтинговых агентств вроде ESRB и подобных ему региональных аналогов. Мы намерены найти способ перенести облачные игры с Xbox Game Pass Ultimate на платформу iOS. Согласно нашему виденью, клиент должен быть в центре игрового процесса, а геймеры говорят нам, что они хотят играть, общаться и делиться информацией в любое время и в любом месте. Мы полностью поддерживаем эту позицию». из официального заявления Microsoft Как уже неоднократно говорилось, это далеко не первый такой случай, когда приложение оказывается проблемным с точки зрения политики App Store. В прошлом году Valve на себе испытала всю строгость политик Apple с приложением Steam Link для трансляции игр на смартфоны и планшеты — так, чтобы добавить приложение в App Store, ей понадобился год и множество попыток. Напомним, 16 июня 2020 года Европейская комиссия объявила о двух антимонопольных расследованиях в отношении Apple, одного из которых является ответом на прошлогоднюю жалобу Spotify из-за несправедливого размера комиссии и ограничений конкурирующих сервисов. И Microsoft, в числе других, поддержала решение Еврокомиссии, по сути, обвинив Apple в ограничении конкуренции. Источник отмечает, что есть несколько способов обойти правила, указывая в качестве примера облачный игровой сервис Shadow — оплатив подписку, геймер получает в свое распоряжение выделенный сервер, на котором можно запускать любое приложение, включая игры. В то же время маловероятно, что Microsoft или Google станут прибегать подобного рода ухищрениям, в ближайшее время так точно нет.

Источник: The Verge