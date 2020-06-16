Официально: Еврокомиссия взялась за Apple — ее интересует не только App Store, но и Apple Pay

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Сегодня Европейская комиссия сообщила о начале антимонопольного расследования деятельности Apple — рамках одного расследования европейские антимонопольщики проверят, придерживается ли купертиновская компания честной конкуренции в магазине приложений App Store и платежном сервисе Apple Pay.

В нашей сегодняшней новости с оценкой продаж разных категорий товаров App Store в 2019 году, мы вскользь поднимали эту тему. Напомним, в марте 2019 года Spotify пожаловался на Apple в Еврокомиссию, а в мае появились сообщения, что Еврокомиссия решила провести расследования. Тогда сообщалось, что регулятор ЕС объявит о начале расследования в ближайшие недели, но такое объявление прозвучало только сейчас.

В случае магазина App Store Еврокомиссию интересует пресловутая схема 70/30 — Apple взимает комиссию в 30%, требуя использовать фирменную систему покупок в приложениях (IAP). Также у европейских антимонопольщиков есть вопросы к правилам, запрещающим разработчикам приложений информировать пользователей iPhone и iPad о более дешевых альтернативах, доступных в других местах.

Что же касается мобильной платежной системы Apple Pay, являющейся самой популярной в мире, Еврокомиссии не нравится, что только она имеет привилегии использовать функциональность Tap and Go на iPhone.

«Мобильные приложения в корне изменили способ доступа к контенту. Apple устанавливает правила распространения приложений для пользователей iPhone и iPad. И, похоже, Apple взяла на себя роль «контроллера», если говорить о распространении приложений и контента среди пользователей популярных устройств Apple». Комиссар Маргрет Вестагер, отвечающая за политику ЕС в области конкуренции

Apple прокомментировала решение Еврокомиссии следующим образом:

«Мы глубоко огорчены решением Европейской комиссии, которая выдвигает обвинения на основании необоснованных жалоб нескольких компаний, ищущих легкой наживы и не желающих играть по тем же правилам, что и все остальные. Мы не думаем, что это правильно — мы хотим создать поле с равными условиями, где любой, преисполненный решимости и имеющий отличную идею, может добиться успеха».

Если Еврокомиссия признает компанию виновной в нарушении антимонопольного закона, это может закончиться штрафом, размер которого, по существующим в Евросоюзе нормам, может достигать 10% дохода, что в случае Apple равно $26,6 млрд.

Источник: Еврокомиссия и Reuters