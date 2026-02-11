tradfi
Facebook включил в Украине монетизацию для страниц с 5000+ подписчиков

Новые механизмы монетизации работают для авторов из Украины в Facebook с начала 2026 года. Украинские контент-мейкеры Facebook с 5 000-10 000 подписчиков получили первые деньги от Meta за свой контент.


Meta запустила для украинцев Content Monetization Program — новый пакет инструментов, который позволяет зарабатывать на Facebook не только крупным страницам, но и авторам со средней аудиторией. Программа включает несколько способов заработка:

  • Единая программа монетизации контента (Unified Program) — объединяет ранее отдельные механизмы (In-stream Ads, Reels Ads, Performance Bonus) в один. То есть авторы могут зарабатывать на видео, фото и текстах с одной заявкой и одним набором правил.
  • Facebook Stars — фанаты покупают и отправляют «Звезды» во время прямых эфиров или видео. Каждую «Звезду» создателю оплачивают примерно $0,01 (в других странах эта сумма известна как ориентир, реальная выплата может отличаться).
  • Подписки (Subscriptions) — создатель устанавливает ежемесячную плату за доступ к эксклюзивному контенту, закрытым группам или премиальным материалам.
  • Брендированный контент (Branded Content) — посты или видео с пометкой о сотрудничестве с брендом, где создателю платят за интеграцию или рекламу продукта.
  • Монетизация Stories — просмотры историй тоже могут приносить доход, если Stories открыты для всех и имеют высокие показатели взаимодействия.

Эти инструменты не блокируются форматом: видео, фото, текстовые посты и Stories могут приносить деньги, если они соответствуют правилам и имеют достаточное взаимодействие. Meta не раскрывает детальных пороговых требований для каждой функции в Украине, но подобные программы в других странах требуют минимального уровня подписчиков или просмотров для участия в Stars или подписках.

«Вот что делает здоровая конкуренция за внимание! Цукерберг наконец понял: чтобы крутить рекламу, нужно насыщать платформу качественным контентом и удерживать пользователей. В 2026 году криейторам и блогерам уже не интересно работать «за лайки», когда есть возможность монетизировать усилия в YouTube или TikTok», — пишет Telegram-канал Digital Masons, посвященный digital-маркетингу и коммуникациям в Украине.

Зачем Meta это делает? Компания стремится увеличить количество активного контента и продолжительность сессий пользователей на платформе. Больше контента — больше рекламных мест и больше данных для таргетирования. В 2024-2025 годах Facebook активно тестировал объединенную монетизацию в более чем 60 странах, и это расширяет возможности авторов зарабатывать даже на фото и текстах, а не только на видео.


Появление новых способов дохода может изменить ситуацию для маркетологов и медиа: увеличение доступного рекламного инвентаря обычно приводит к снижению стоимости привлечения (CPC/CPM) благодаря большему предложению рекламных мест и лучшим поведенческим сигналам от пользователей. Такой тренд уже наблюдали в других соцсетях с развитой монетизацией создателей контента.

Источник: dev.ua

