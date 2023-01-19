Facebook и Instagram, вероятнее всего, снимут запрет на обнаженную женскую грудь — из-за нарушения прав трансгендерных и небинарных людей

Meta вскоре может отменить запрет на публикацию в Facebook и Instagram фото с обнаженной женской грудью. Консультативный совет компании утверждает, что такое ограничение препятствует праву на выражение мнений для женщин, трансгендерных и небинарных людей.

17 января консультативный совет (группа ученых, политиков и журналистов, консультирующих Meta по модерации контента) рекомендовал компании изменить свои стандарты сообщества по публикации обнаженного тела, чтобы те руководствовались четкими критериями, отвечающими международным стандартам прав человека.

Решению предшествовала цензура публикации трансгендерной и небинарной американской пары: с фото топлес, но с прикрытыми сосками и описанием о сборе средств на операцию. Пользователи жаловались на публикацию, которую затем удалял ИИ Meta. После того как пара обжаловала блокировку, пост был восстановлен.

Консультационный совет отмечает, что политика «базируется на бинарном взгляде на пол и различает женское и мужское тело» (между прочим, мужскую грудь с сосками спокойно пропускают в Facebook и Instagram), тем самым делает правила «непонятными», когда речь идет об интерсексуальных, небинарных и трансгендерных пользователей.

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Еще в 2000-х годах активистки пытались преодолеть сексуализацию груди, а в 2013 году кампания #FreetheNipple («Освободите соски») стала мейнстримом, после того, как Facebook удалил фрагменты из документального фильма актрисы и режиссера Лины Эско.

Кампания получила широкую поддержку в кампусах колледжей и среди знаменитостей (Рианна, Майли Сайрус и Лина Данэм). Недавно Флоренс Пью вышла на красную дорожку в прозрачном ярко-розовом платье от Valentino, сказав:

«Конечно, я не хочу обижать людей, но как мои соски могут обидеть вас?»

Более десяти лет назад кормящие грудью матери впервые провели митинг в штаб-квартире Facebook в знак протеста.

В 2015 году художница из Лос-Анджелеса Микол Хеврон создала наклейки с изображениями мужских сосков, чтобы пользователи Instagram могли накладывать их поверх своих, тем самым высмеивая несправедливую политику.

Хеврон пригласили в штаб-квартиру Instagram в 2019 году с группой влиятельных людей, чтобы поговорить о политике компании по соскам.

«Мы узнали, что в команде по модерации контента не было трансгендеров, и в помещении также не было гендерно нейтральных туалетных комнат. Это все, что нужно было, чтобы понять, что разговоры о гендере и инклюзивности не ведутся в Meta», – сказала Хеврон.

Представитель Meta отрицал характеристику Хеврон относительно события, добавив: «С 2019 года многое изменилось»

Художница говорит, что «взволнована» нынешним решением консультативного совета:

«Кроме простого «позвольте женщинам быть топлесс», что меня совсем не интересует, я считаю, что очень важно позволить всем телам иметь автономию. Для многих людей кажется, что говорить о сосках — это не серьезно. Но подумайте о том, как правительства по всему миру пытаются контролировать и подавлять женские тела, транстела или небинарные тела».

Представитель Meta в заявлении сказал, что «компания приветствует решение совета по этому делу»:

«Мы постоянно совершенствуем нашу политику, чтобы помочь сделать наши платформы более безопасными для всех. Мы знаем, что можно сделать больше, чтобы поддержать ЛГБТК+ сообщество, а это означает сотрудничество с экспертами и организациями, защищающими ЛГБТК+, над рядом вопросов и совершенствованием продуктов. «.

У Meta есть 60 дней, чтобы публично ответить на рекомендации совета. И хотя сторонники движения #FreetheNipple уже начали радоваться решению, все еще остаются вопросы о том, как автоматизированные системы модерации контента смогут ввести новую политику в отношении груди. Сбор средств для пары на операцию – не то чтобы сексуальный контент. Но ведь ИИ поначалу не заметил разницы? Тогда как системы смогут отличить топлес-фото от порноконтента?

Джиллиан Йорк, активистка и директор по международной свободе слова в Electronic Frontier Foundation, добавила, что компаниям, использующим искусственный интеллект, «трудно» принять правильное решение в любом случае.

«Например, автоматизированной технологии нелегко определить, кто является топлес-взрослым, а кто — топлес-ребёнком. ИИ может различить 9-летнего и 26-летнего подростка, но как насчет 17-летнего и 18-летнего?», — сказала она.

В 2020 году после трехмесячной общественной кампании Instagram и Facebook уже меняли свои правила относительно женской наготы и позволили публиковать «контент, в котором кто-то просто обнимает, берет или держит свою грудь».

Источник: The Guardian