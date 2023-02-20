По примеру Маска. Facebook и Instagram тестируют платную верификацию для всех — «синяя галочка» обойдется в $12-$15 /месяц

Кроме синего чека пользователи Facebook и Instagram получат улучшенные показы, защиту от аккаунтов-подражателей, приоритетную поддержку и т.д.

Meta объявила, что начинает тестировать платную верификацию в Instagram и Facebook за $11,99 в веб-версии и $14,99 на мобильных устройствах. (Более высокая стоимость на iOS и Android — это, вероятно, способ компенсировать комиссию, которую Apple и Google получают за покупки в программе). Генеральный директор компании Марк Цукерберг отметил, что верифицированные аккаунты получат «синюю галочку», улучшенное отображение на платформе, приоритетную поддержку и т.д.

На этой неделе подписку запустят в Австралии и Новой Зеландии, а «скоро» она появится в других странах.

«Мы начинаем развертывание Meta Verified — услуги подписки, позволяющей подтвердить учетную запись с помощью официального удостоверения личности, получить синий значок, дополнительную защиту от создания фейковых ферсий вашего аккаунта и получить прямой доступ к службе поддержки клиентов. Новая функция направлена на повышение подлинности и безопасности в наших службах», – пишет Цукерберг.

Желающие оформить подписку Meta Verified должны соответствовать минимальным требованиям к активности на платформе, быть не моложе 18 лет и предоставить официальное удостоверение, которое будет соответствовать имени и фото в Facebook или Instagram.

Кроме того, пользователи, которые верифицировались за деньги, получат эксклюзивные наклейки для Stories и Reels, а также 100 бесплатных звезд в месяц — цифровую валюту, которую можно использовать, чтобы отблагодарить создателей в Facebook. Meta отмечает, что компании пока не могут подать заявку на получение значка Meta Verified. Имя, дату дня рождения или фото профиля нельзя изменить, не пройдя процесс проверки заново.

Новое предложение действительно очень напоминает версию Twitter Blue Илона Маска за $8 в месяц. Но похоже, что Meta относится к подлинности аккаунтов несколько серьезнее, поскольку все еще потребует от пользователей предоставлять государственные идентификаторы (как это делал старый процесс подтверждения в Twitter) и якобы предлагает дополнительные гарантии защиты от поддельных аккаунтов, хотя пока не понятно, какими они будут.

«В долгосрочной перспективе мы хотим создать предложение подписки, которое будет ценным для всех, включая создателей, компании и наше сообщество в целом. Мы расширяем доступ к проверке, чтобы больше людей могли доверять аккаунтам, с которыми они взаимодействуют», — пишет Мета в сообщении в блоге.

Источник: The Verge