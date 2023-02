Twitter будет взимать $1000 в месяц за «золотую галочку» и еще по $50 за каждый дополнительный аккаунт компании

Илон Маск продолжает искать способы заработка в Twitter и очередной из них нацелен на компании и бренды, которых заставят платить за «золотую галочку» — отметку, которую недавно получили их аккаунты в соцсети.

Если обладатели «золотых» отметок откажутся оплатить $1000 в месяц, они исчезнут из их профилей. Внутренние сообщения компании, к которым получил доступ The Information, также показывают, что Twitter планирует получить дополнительные средства — по $50 в месяц за каждый аккаунт, связанный с брендом. Эти планы подтверждают скриншоты, опубликованные консультантом социальных медиа Мэттом Наваррой, на которых показана переписка менеджера по продуктам Twitter Эвана Джонса с потенциальными клиентами.

And affiliate account verification for $50 each per month pic.twitter.com/hohTPKLKdi

Twitter is reportedly emailing businesses offering gold check mark verification for $1000 PER MONTH!

Twitter asking for $1000 per month for gold check mark verification pic.twitter.com/A1mXq46wDl

Twitter добавил золотые отметки в профили компании перед запуском программы под названием «Верификация для организаций». Услуга позволяет брендам добавлять значки с миниатюрными фото их профилей в аккаунты сотрудников или любых других аккаунтов, связанных с брендом (например, маленький логотип Twitter в профиле менеджера по продуктам Twitter Эстер Кроуфорд).

Соцсеть начала принимать заявки на ранний доступ к программе в прошлом месяце и официально не объявляла цену. Однако плата в $1000 вполне реальна, учитывая желание Илона Маска увеличить доход Twitter и погасить долг соцсети, который составляет $12,5 млрд.

Ранее Маск провел массовые сокращения в компании и, как сообщается, выставил на продажу офисную мебель и технику, после того как не оплатил арендную плату в нескольких местах, включая штаб-квартиру Twitter в Сан-Франциско. Также соцсеть начала взимать от $8 до $11 в месяц с пользователей за «синюю галочку» и другие привилегии в рамках подписки Twitter Blue.

Платить уже с 9 февраля придется и разработчикам, планирующим использовать API Twitter для создания сторонних клиентов, таких как Tweetbot и Twitterrific (ранее приложения внезапно перестали работать). Точная стоимость «базовой подписки» для разработчиков пока не разглашается, однако Маск говорит, что API смогут свободно использовать «боты с бесплатным качественным контентом».

Responding to feedback, Twitter will enable a light, write-only API for bots providing good content that is free

Ранее Маск заявил, что API «злоупотребляют» боты-мошенники и спамеры, а подписка в размере примерно $100 в месяц «с идентификационной проверкой» может улучшить ситуацию.

Yeah, free API is being abused badly right now by bot scammers & opinion manipulators. There’s no verification process or cost, so easy to spin up 100k bots to do bad things.

Just ~$100/month for API access with ID verification will clean things up greatly.

— Elon Musk (@elonmusk) February 2, 2023