Bethesda: В Fallout за день сыграли 5 млн человек, из них миллион — в «обреченную» Fallout 76

Компания Bethesda сообщила, что в последнее время пять миллионов человек сыграли в игры Fallout за один день (не указано, в какой именно). Миллион из этих игроков были в онлайн-игре Fallout 76, которую шесть лет назад обозреватели считали обреченной из-за низкой посещаемости. Студия сообщила об этом вечером 23 апреля.

Thank you to the over one million of you who adventured with us in #Fallout76 in a single day… pic.twitter.com/rbariEI4q8 — Fallout (@Fallout) April 23, 2024

«Благодарим более миллиона из вас, кто отправился с нами в Fallout 76 за один день… и почти пять миллионов во всех играх Fallout за один день!»

Сериал вызвал всплеск интереса к серии игр Fallout, что привело к увеличению количества игроков в них и перегрузке сайтов с модами. Некоторые возвращаются в игры через 9 лет, а кто-то открывает их для себя впервые (как и необходимость использовать модификации). Поскольку миллионы людей вошли в игры, даже популярная платформа модов Nexus столкнулась с проблемой множества людей, пытающихся получить доступ к ее коллекции.

Только сейчас появилась точная статистика о том, сколько людей играют в серию игр Fallout на фоне успеха телешоу. До этого Steam был единственной платформой, которая показывает реальное количество одновременных игроков в Fallout 76. Последние данные SteamDB говорят, что всего два дня назад игра превысила максимальное одновременное количество игроков за все время с почти 75 000 игроков. Игры также доступны на консолях Xbox и PlayStation, в программах подписки Xbox и PC Game Pass от Microsoft и в облачных сервисах.

Количество одновременных игроков Fallout 4 в Steam достигло пика в почти 165 000 в начале этой недели. Ролевая игра скоро получит давно обещанное обновление следующего поколения, которое принесет улучшение производительности, бесплатный контент и исправление ошибок для игроков на всех платформах.

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Игра Fallout New Vegas, разработанная Obsidian, на этой неделе почти достигла своего пика в день запуска. Несколько дней назад эта любимая фанатами игра достигла 43 000 игроков в Steam.

Источники: GamesRadar, Neowin