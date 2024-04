Bethesda: В Fallout за день сыграли 5 млн человек, из них миллион — в «обреченную» Fallout 76

Компания Bethesda сообщила, что в последнее время пять миллионов человек сыграли в игры Fallout за один день (не указано, в какой именно). Миллион из этих игроков были в онлайн-игре Fallout 76, которую шесть лет назад обозреватели считали обреченной из-за низкой посещаемости. Студия сообщила об этом вечером 23 апреля.

Thank you to the over one million of you who adventured with us in #Fallout76 in a single day… pic.twitter.com/rbariEI4q8

— Fallout (@Fallout) April 23, 2024