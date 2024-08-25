Фанат Nokia собрал самую большую в мире коллекцию мобильных телефонов – 3615 уникальных моделей

С главного фото может показаться, что это магазин мобильных телефонов. Но на самом деле это дом испанского фаната Nokia Венсеса Палау Фернандеса. Он официально имеет самую большую коллекцию мобильных телефонов – 3615 уникальных моделей.
Коллекция, расположенная в его доме в Барселоне, побила предыдущий рекорд в 3456 моделей, установленный Андреем Билбие Аргентисом (Румыния) в 2023 году.
Путь к мировому рекорду был долгим и начался еще в 1999 году, когда Вэнсу подарили на Рождество серую Nokia 3210. Впоследствии в 2008 году он начал собирать Nokia, стремясь купить все модели, которые не мог себе позволить раньше. Его коллекция росла, в конце концов заняв целую комнату.
К 2018 году Венсес Палау Фернандес собрал более 700 различных моделей Nokia и начал собирать телефоны других брендов, а также те, которые не были коммерчески доступны. Сейчас его коллекция включает телефоны от Siemens, NEC, Motorola, Blackberry, Samsung, HTC, Apple и многих других брендов.
Некоторые из его телефонов – это специально изготовленные ограниченные издания, такие как коллекция Nokia 3220 Star Wars Ep III. У него есть версии Yoda, Starfighter, Obi-Wan Kenobi, Cyborg и Padawan из этой коллекции.
Венсес задокументировал свой путь к рекордной коллекции на своем сайте Nokia Project Dream.
«В моей коллекции есть очень эксклюзивные и труднодоступные модели. Моя текущая коллекция — результат большой настойчивости и финансовых усилий», ─ заявляет коллекционер на своем сайте.
За все время своего существования Nokia произвела чуть более 1000 моделей телефонов, а в коллекции Венсеса насчитывается более 700 различных моделей, а также предметы и аксессуары. Он называет свою коллекцию своеобразным музеем.
Венсес считает свою коллекцию неполной и продолжает ее расширять, «когда это возможно». Однако он решил представить ее миру уже сейчас, не дожидаясь еще несколько лет, когда удастся найти все модели.
Источник: guinnessworldrecords
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