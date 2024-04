Количество игроков в Fallout увеличилось в 2-3 раза: 10 отличий игр от сериала Amazon

На фоне успеха сериала Fallout производства Amazon выросло количество игроков в играх этой постапокалиптической серии. Ажиотаж привел к тому, что на некоторых платформах количество игроков в Fallout 4 и Fallout 76 удвоилось, а в Fallout 3 количество игроков выросло на 200%. В Steam максимальное количество игроков в Fallout 76 и Fallout 4 удвоилось за последнюю неделю. На 10 апреля цифры были такие:

Fallout 3: пик в 2501 из 813

Fallout 4: пик в 43 000 из 18 000

Fallout 76: пик в 19 161 из 10 000

Сериал оказался чрезвычайно внимательным к деталям игровой вселенной, но все же во многих моментах отступает от канона франшизы или вносит в лор существенные изменения. В сериале несколько великодок и отсылок на игры в Fallout, также он довольно неплохо передает ощущения от них. Несмотря на это, отличия от игр не мелкие, а очень существенные.

Pip-Boy работает иначе, чем в некоторых играх

Персональные компьютеры обитателей убежища, Pip-Boy, по крайней мере, в Fallout 3, был биометрически прикреплен к телу, и снять его можно было только с рукой. Однако в Fallout 4 Pip-Boy можно было легко снять. Похоже, сериал подражал этой версии. К тому же в сериале он получил новые функции: возможность беспроводного подключения к устройствам и трекер целей, которой очень помог Люси. Фонарик тоже претерпел изменения, в играх он был просто светом экрана, без отдельного освещения.

В играх не было соединенных между собой хранилищ

Хранилища в Fallout являются одним из самых уникальных аспектов. Их жестокие эксперименты и культовые образы, такие как сине-желтые комбинезоны, сделали их едва ли не самой интересной частью игр. Сериал Fallout сохранил большинство деталей о хранилищах в играх, но он также показал неслыханный тип хранилищ. Хранилища 31, 32 и 33 были соединены, чего никогда не бывало в играх. Это работало как часть более крупного эксперимента, но это все равно изменение. В играх репозитории были полностью независимы друг от друга — идея соединенных репозиториев никогда даже не упоминалась.

Характерный жест Уолтбоя получил объяснение

Актер Купер Ховард популяризировал жест с большим пальцем вверх, после чего он, очевидно, перешел на изображения и фигурки. Vault Boy — талисман Vault-Tec и еще один символ игр Fallout. Несмотря на свою популярность среди поклонников франшизы, Vault Boy не имел яркого происхождения. Это было плохим воспоминанием для Гуля, который уничтожил рекламный щит с Волтбоем.

В сериале гули «работают» иначе

Флаконы, которые пил Гуль, стали огромным новым дополнением к лору гулей. И в сериале, и в играх гулями были люди, которые выжили под смертельным уровнем радиации после войны. Однако выживание имело свою цену, поскольку люди превратились в неприятных существ, хотя и получили чрезвычайно долгую жизнь. В сериале гули были почти бессмертными и могли исцелить почти любую рану. Им приходилось пить флаконы с какой-то жидкостью, чтобы не одичать, однако это было отклонением ранее существовавшего лора. Кажется, что из-за потребности в этих флаконах и из-за того, что они были такими дорогими, почти неизбежно, что гуляка одичает. Это, мягко говоря, ставит под вопрос факт их выживания через 200 лет после войны.

В играх гули впоследствии одичали из-за высокого уровня радиации — это привело к гниению их мозгов. Однако гулям в играх Fallout не нужно было пить что-то, чтобы оставаться в норме. Также их было очень много и они не были такими же выносливыми — их можно было убить так же легко, как любого.

Силовая броня тоже работает немного иначе

Силовая броня, как и Pip-Boys, претерпевала значительные изменения даже в самих играх. В первых частях Fallout силовая броня использовалась так же как и любой другой тип одежды, хотя и повышала силу персонажа. Однако в играх Bethesda окончательно стало ясно, что это больше силовой костюм. Силовая броня в сериале подражает последним играм.

Броня получила и другие изменения. В частности, это возможность полета благодаря двигателям на запястьях и модулятор голоса. Также появилась новая ее версия Т-60. Но одно изменение имело значительное влияние на сюжет сериала: было сделано так, что из брони нельзя было даже выйти без силового ядра.

Разрушенная столица Новой Калифорнийской Республики

Столица НКР, Шейди Сэндс, не была разрушена в играх, в частности в близкой к сериалу по хронологии Fallout: New Vegas. Когда персонажи шоу наткнулись на указатель Шейди Сэндс, Maximus объяснил Люси, что столица НКР была разрушена атомной бомбой. Это был сокрушительный удар, после которого Республика стала гораздо менее важной частью региона, чем это было в играх.

НКР была заметно представлена в Fallout: New Vegas, но не было никакого упоминания об уничтожении Шейди Сэндс. Поскольку Хэнк уничтожил город в 2277 году, а события New Vegas разворачиваются только через четыре года, в 2281, любой из десятков граждан НКР, представленных в игре, должен был хоть как-то вспомнить об этой трагедии. Уничтожение Шейди Сэндс полностью меняет контекст Fallout: New Vegas и превращает борьбу за пустыню Мохаве в борьбу за выживание НКР.

Анклав покинул Запад в играх Fallout

Анклав, группа, непосредственно происходящая от довоенного правительства Соединенных Штатов, была важной фракцией в нескольких играх. Однако до Fallout: New Vegas Анклав практически не был представлен на Западе. Большинство его представителей либо вернулись на восточное побережье, где Анклав был сильнее, либо присоединились к другим фракциям. Из-за этого они мало влияли на основные события игр.

В сериале Анклав показан немного, но Сигги Вилзиг сбежал от них с ключом к холодному ядерному синтезу. Уровень участия Анклава в Калифорнии очень большой по сравнению с New Vegas.

Vault-Tec стал причиной Великой войны?

Об этом существовали фанатские теории, но подтвердились они только в сериале. Одним из самых потрясающих фактов стало то, что компания Vault-Tec, ответственная за хранилища, сбросила ядерные бомбы, которые уничтожили мир. Якобы Vault-Tec сбросила бомбу, чтобы гарантировать, что их хранилища будут прибыльными, и буквально уничтожила всех конкурентов. План заключался в том, чтобы просто пережить все остальные компании в мире и получить самую большую монополию, которую когда-либо видел мир.

В играх никогда не было много информации о первопричинах Великой войны, кроме слов о войнах за ресурсы, которые ей предшествовали. Официальное объяснение заключалось только в том, что Китай и Соединенные Штаты запустили ракеты друг по другу.

Довоенные компании никогда не работали вместе в играх

Незадолго до раскрытия участия Vault-Tec в Великой войне представители многих компаний обсуждали свой план. В сериале довоенные компании решили сотрудничать над хранилищами, каждая ставила различные эксперименты в своих соответствующих хранилищах. Обещание уничтожить конкуренцию ядерным огнем и создать «настоящую монополию» после апокалипсиса было достаточной причиной, чтобы заставить их объединить усилия. В играх довоенные компании были в основном отдельными субъектами, которые мало имели дело друг с другом. Если они и взаимодействовали, то, как правило, враждебно, и эти взаимодействия часто принимали форму корпоративного шпионажа и диверсии.

Уничтоженный Нью-Вегас

В конце первого сезона Fallout Гуль увидел Нью-Вегас, но он значительно отличался от города в играх. Нью-Вегас оказался разрушенным и казался заброшенным. Поскольку Хэнк отправился туда, чтобы продолжить миссию Vault-Tec, кажется, что город все еще будет важным даже в заброшенном состоянии.

Уничтожение Шейди Сэндс и Нью-Вегаса стало огромным изменением по сравнению с играми, и это оставляет неопределенным будущее Пустоши и всей франшизы. Поскольку Нью-Вегас занимал стратегическое положение как ворота между Востоком и Западом, это был невероятно важный и хорошо защищенный участок. Тот, кто уничтожил город, был чрезвычайно могущественным — настолько, чтобы влиять на ход сюжета последующих сезонов сериала и игр.

Источники: Insider Gamimg, Screen Rant