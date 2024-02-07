Новости Игры 07.02.2024 в 11:20 comment views icon

Final Fantasy VII Rebirth ─ вышел финальный трейлер и 11-минутное геймплейное видео

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Вадим Карпусь

Автор новостей

Выход игры Final Fantasy VII Rebirth запланирован на 29 февраля. И к этой дате Sony и Square Enix хотят быть уверенными, что потенциальные игроки не забыли о ней и помнят, что ее нельзя пропустить. Даже несмотря на то, что она не является завершением ремейка Final Fantasy VII, и за ней последует еще одна игра.

Потому вниманию фанатов предлагается сразу два трейлера, суммарный хронометраж которых превышает 15 минут. В дополнение к относительно короткому «финальному» трейлеру Final Fantasy VII Rebirth авторы подготовили 11-минутный геймплейный трейлер.

Благодаря видео игроки оригинальной версии могут вспомнить карту мира, полюбившиеся локации, мини-игры и другие важные моменты. Вместе с тем есть и новшества. Игрокам предлагаются новые компаньоны и командные атаки, классические блочные персонажи, 400 новых музыкальных композиций Final Fantasy, графика с параметрами 4K или 60 кадров в секунду, а также ресурсы с более высоким разрешением.

Особо нетерпеливые игроки уже могут опробовать демо-версию Final Fantasy VII Rebirth.

Источник: The Verge

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