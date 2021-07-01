Финальные рендеры классических Samsung Galaxy Watch4 — с вращающимся безелем, в трех размерах и трех расцветках

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Сайт Android Headlines опубликовал качественные рендеры с финальным дизайном классических Samsung Galaxy Watch4, которые представят вместе со спортивными Galaxy Watch4 Active.

Опубликованные рендеры Galaxy Watch4 Classic подтверждают классический дизайн с вращающимся безелем и двумя физическими прямоугольными кнопками на правой грани. Они будут доступны в трех размерах (42, 44 и 46 мм) и трех цветах (белом, сером, черном).

Также сообщается, что корпус часов изготовлен из нержавеющей стали или алюминиевого сплава, имеется защита от воды по рейтингу 5 ATM — часы способны выдержать статическое давление 50-метрового водяного столба (то есть, в них можно свободно плавать, но не нырять), и военный сертификат MIL-STD-810G.

Galaxy Watch4 Classic будут работать под управлением новой ОС One UI Watch, построенной на базе Google Wear OS.

Ожидается, что классические Galaxy Watch4 Classic и спортивные Galaxy Watch4 Sport сопроводят премьеру новых складных смартфонов Samsung Galaxy Z Fold3 и Z Flip3 на предстоящем Galaxy Unpacked в августе.