Финальные рендеры классических Samsung Galaxy Watch4 — с вращающимся безелем, в трех размерах и трех расцветках
Сайт Android Headlines опубликовал качественные рендеры с финальным дизайном классических Samsung Galaxy Watch4, которые представят вместе со спортивными Galaxy Watch4 Active.
Опубликованные рендеры Galaxy Watch4 Classic подтверждают классический дизайн с вращающимся безелем и двумя физическими прямоугольными кнопками на правой грани. Они будут доступны в трех размерах (42, 44 и 46 мм) и трех цветах (белом, сером, черном).
Также сообщается, что корпус часов изготовлен из нержавеющей стали или алюминиевого сплава, имеется защита от воды по рейтингу 5 ATM — часы способны выдержать статическое давление 50-метрового водяного столба (то есть, в них можно свободно плавать, но не нырять), и военный сертификат MIL-STD-810G.
Galaxy Watch4 Classic будут работать под управлением новой ОС One UI Watch, построенной на базе Google Wear OS.
Samsung представила One UI Watch — новую ОС для умных часов на базе Google Wear OS
Ожидается, что классические Galaxy Watch4 Classic и спортивные Galaxy Watch4 Sport сопроводят премьеру новых складных смартфонов Samsung Galaxy Z Fold3 и Z Flip3 на предстоящем Galaxy Unpacked в августе.