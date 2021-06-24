В сети появились рендеры умных часов Samsung Galaxy Watch Active4 с «безрамочным» экраном и двумя физическими кнопками справа





Качественные рендеры с предполагаемым финальным дизайном умных часов Samsung Galaxy Watch Active4 опубликовал известный инсайдер Стив Хеммерстоффер (@OnLeaks).

Эти изображения демонстрируют уже знакомый дизайн с круглым «безрамочным» экраном — как у Galaxy Watch Active2 2019 года. В то же время новая модель, насколько можно судить по рендерам, тоньше и оснащена двумя физическими прямоугольными кнопками на правой грани. Все указывает на то, что новая модель получит название Watch Active4. То есть, Samsung пропустит Watch Active3.

And here comes your very first look at #Samsung’s upcoming new #GalaxyWatchActive4 (gorgeous 5K renders + sizes + color options)! On behalf of new Partner @GizNext -> https://t.co/vedhEl4cUO pic.twitter.com/Q6fb4uWLT8 — Steve H.McFly (@OnLeaks) June 23, 2021

По данным GizNext, умные часы Galaxy Watch Active4 будут доступны в двух размерах (40 и 44 мм) и четырех расцветках (черном, зеленом, серебристом и золотистом). Также сообщается, что они построены на базе 5-нм процессора, что наряду с новой платформой Google Wear должно положительно отразится на их автономности.

Предыдущие слухи указывали, что кроме спортивных моделей в рамках новой линейки Galaxy Watch готовится еще одна модель в классическом стиле с вращающимся безелем — прямой наследник прошлогодних Galaxy Watch3.

28 июня пройдет презентация Samsung Galaxy Experience в рамках MWC с «переосмыслением умных часов», где вполне может состояться анонс новых Galaxy Watch. Но есть слухи, что новые умные часы Galaxy Watch сопроводят премьеру новых складных смартфонов Samsung Galaxy Z Fold3 и Z Flip3 в июле или в августе, а 28 июня нам расскажут больше подробностей о загадочной унифицированной платформе Google Wear.

22 июня Samsung зарегистрировала в Бюро интеллектуальной собственности Европейского союза (EUIPO, European Union Intellectual Property Office) две новые торговые марки — Samsung Watch Design Studio и Samsung Good Lock. Предположительно, первая — это название для ранее выпущенного сервис Galaxy Watch Designer, позволяющего создавать кастомные циферблаты для умных часов Samsung. Сейчас в Galaxy Store предлагается бета-версия приложения Galaxy Watch Designer. Вероятно, вскоре приложение выйдет из беты и получит новое название. Что же касается Samsung Good Lock, запись в EUIPO не говорит ничего конкретного, за исключением того, что это ПО для смартфонов и планшетов для настройки элементов пользовательского интерфейса. По описанию это уже знакомое приложение Good Lock, но, возможно, готовится расширение географии доступности и функциональных возможностей сервиса.