В сети появились рендеры умных часов Samsung Galaxy Watch Active4 с «безрамочным» экраном и двумя физическими кнопками справа

Качественные рендеры с предполагаемым финальным дизайном умных часов Samsung Galaxy Watch Active4 опубликовал известный инсайдер Стив Хеммерстоффер (@OnLeaks).

Эти изображения демонстрируют уже знакомый дизайн с круглым «безрамочным» экраном — как у Galaxy Watch Active2 2019 года. В то же время новая модель, насколько можно судить по рендерам, тоньше и оснащена двумя физическими прямоугольными кнопками на правой грани. Все указывает на то, что новая модель получит название Watch Active4. То есть, Samsung пропустит Watch Active3.

And here comes your very first look at #Samsung’s upcoming new #GalaxyWatchActive4 (gorgeous 5K renders + sizes + color options)!

