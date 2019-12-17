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Фирменное звучание для электромобилей Volkswagen ID. написал бывший участник группы Dschinghis Khan

Фирменное звучание для электромобилей Volkswagen ID. написал бывший участник группы Dschinghis Khan

Фирменное звучание для электромобилей Volkswagen ID. написал бывший участник группы Dschinghis Khan


Этим летом в Европе вступил в силу закон, согласно которому электромобили обязаны издавать различимый пешеходами звук при движении со скоростью ниже 20 км/ч. Практически все крупные автопроизводители подошли к данной задаче творчески и предложили фирменные варианты звучания, созданные именитыми музыкантами и специалистами в данной области.

На прошлой неделе свой вариант опубликовал немецкий автопроизводитель Volkswagen, привлекший к сотрудничеству музыканта Лесли Мандоки — бывшего участника группы Dschinghis Khan.

Звучание будет использоваться в электромобилях семейства VW ID., система Acoustic Vehicle Alerting System (AVAS) будет генерировать его при движении на скорости от 0 до 30 км/ч и во время движения задним ходом.

Звук будет транслироваться не только в окружающее пространство (для обеспечения безопасности пешеходов и велосипедистов, которые могут не услышать практически беззвучный на малых скоростях электромобиль), но и внутри салона. В последнем случае его характер будет зависеть от текущей скорости и положения педали акселератора, что позволит водителю получать обратную связь от электромобиля.

Напомним, что над «саундтреком» для электромобилей BMW работает известный кинокомпозитор Ханс Циммер, а для электромобиля Porsche Taycan можно заказать опциональный «электрический спортивный звук» стоимостью $500. В свою очередь Илон Маск пообещал владельцам Tesla возможность самостоятельно выбирать звуки сигнала и движения, причем в списке будет даже такая экзотика, как даже «кокосовый» звук копыт из Монти Пайтон.

Источник: VW

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