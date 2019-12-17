Фирменное звучание для электромобилей Volkswagen ID. написал бывший участник группы Dschinghis Khan





Этим летом в Европе вступил в силу закон, согласно которому электромобили обязаны издавать различимый пешеходами звук при движении со скоростью ниже 20 км/ч. Практически все крупные автопроизводители подошли к данной задаче творчески и предложили фирменные варианты звучания, созданные именитыми музыкантами и специалистами в данной области.

На прошлой неделе свой вариант опубликовал немецкий автопроизводитель Volkswagen, привлекший к сотрудничеству музыканта Лесли Мандоки — бывшего участника группы Dschinghis Khan.

Звучание будет использоваться в электромобилях семейства VW ID., система Acoustic Vehicle Alerting System (AVAS) будет генерировать его при движении на скорости от 0 до 30 км/ч и во время движения задним ходом.

Звук будет транслироваться не только в окружающее пространство (для обеспечения безопасности пешеходов и велосипедистов, которые могут не услышать практически беззвучный на малых скоростях электромобиль), но и внутри салона. В последнем случае его характер будет зависеть от текущей скорости и положения педали акселератора, что позволит водителю получать обратную связь от электромобиля.

Напомним, что над «саундтреком» для электромобилей BMW работает известный кинокомпозитор Ханс Циммер, а для электромобиля Porsche Taycan можно заказать опциональный «электрический спортивный звук» стоимостью $500. В свою очередь Илон Маск пообещал владельцам Tesla возможность самостоятельно выбирать звуки сигнала и движения, причем в списке будет даже такая экзотика, как даже «кокосовый» звук копыт из Монти Пайтон.

Источник: VW