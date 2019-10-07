Илон Маск пообещал владельцам Tesla возможность самостоятельно выбирать звуки сигнала и движения (там будет даже «кокосовый» звук копыт из Монти Пайтон)

Нажмите, чтобы поделиться в Telegram (Открывается в новом окне)

Нажмите, чтобы поделиться записями на Pocket (Открывается в новом окне)

Нажмите, чтобы поделиться на LinkedIn (Открывается в новом окне)

Нажмите здесь, чтобы поделиться контентом на Facebook. (Открывается в новом окне)

Нажмите, чтобы поделиться на Twitter (Открывается в новом окне)





Электромобили обязаны издавать различимые звуки, чтобы предупредить пешеходов о своем приближении. В Европе это правило закрепили законодательно, отдельные производители привлекают к написанию фирменного звука именитых композиторов, а другие — продают улучшенный звук в качестве опции. Веселее всего к вопросу подошли в Tesla — скоро пользователи этих электромобилей смогут самостоятельно выбрать необходимый звук для сигнала и движения.

Естественно, эту новость озвучил сам Илон Маск, причем в своей любимой соцсети twitter:

💨 & 🐐 sounds too (also, of course) — Elon Musk (@elonmusk) October 6, 2019

Самое интересное, как обычно, началось в комментариях к оригинальному посту, где Илон Маск перечислил доступные варианты (стук копыт, ветер, блеяние козла, дождь, джунгли и т.д.) и пообещал рассмотреть возможность самостоятельно загружать любой подходящий звук в Tesla.

Sure — Elon Musk (@elonmusk) October 6, 2019

Will consider — Elon Musk (@elonmusk) October 6, 2019

Напомним, что стук копыт будет позаимствован из фильма «Monty Python and the Holy Grail», где слуга безлошадного рыцаря имитировал этот звук кокосовыми орехами.

Источник: Engadget