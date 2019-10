Илон Маск пообещал владельцам Tesla возможность самостоятельно выбирать звуки сигнала и движения (там будет даже «кокосовый» звук копыт из Монти Пайтон)

Электромобили обязаны издавать различимые звуки, чтобы предупредить пешеходов о своем приближении. В Европе это правило закрепили законодательно, отдельные производители привлекают к написанию фирменного звука именитых композиторов, а другие — продают улучшенный звук в качестве опции. Веселее всего к вопросу подошли в Tesla — скоро пользователи этих электромобилей смогут самостоятельно выбрать необходимый звук для сигнала и движения.

Естественно, эту новость озвучил сам Илон Маск, причем в своей любимой соцсети twitter:

💨 & 🐐 sounds too (also, of course)

