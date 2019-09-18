В конфигураторе электромобиля Porsche Taycan стоимостью от $150 тыс. можно найти опцию с «электрическим спортивным звуком» всего за $500 (слушать)





Как вы уже знаете, серийный электромобиль Porsche Taycan обойдется первым покупателям как минимум в $150 тыс., однако в эту стоимость не входит «специальный спортивный звук» Porsche Electric Sport Sound. За опцию придется доплатить еще $500, хотя по сути это просто музыкальный файл с синтезированным звуком, который будет проигрываться штатной аудиосистемой.

Описание опции на официальном сайте звучит следующим образом:

«Porsche Electric Sport Sound усиливает собственное звучание электромобиля и делает его еще более эмоциональным — как снаружи, так и внутри автомобиля. Звук может быть активирован/деактивирован по желанию водителя с помощью системы Porsche Communication Management (PCM)».

Интересно, что автопроизводитель даже дает послушать, как именно будет звучать этот «специальный спортивный звук», который можно найти в конфигураторе в разделе Performance. Первая часть файла демонстрирует, как он будет звучать внутри салона, вторая — снаружи для пешеходов:

Напомним, что летом в ЕС вступили в силу новые правила, обязывающие электромобили издавать звуки при движении на скорости до 20 км/ч. Так как Porsche Taycan относится к новым моделям, он будет обязан обеспечить эти требования в базовой конфигурации, так что разные конфигурации можно будет отличать друг от друга в том числе по звучанию (базовая модель скорее всего получит менее пафосный бесплатный звук).

P.S. Кстати, немцы уже начали активно рекламировать Porsche Taycan потенциальным клиентам, настаивая на том, что несмотря на другой тип топлива, душа у этого электромобиля такая же, как и у других автомобилей бренда.

Источник: Electrek