Флагманский ускоритель для майнинга NVIDIA CMP 170HX поступил в продажу — свыше $4400

В каталоге дубайского интернет-магазина Vipera появился флагманский графический ускоритель для майнинга NVIDIA CMP 170HX, анонсированный месяцем ранее. Ритейлер просит за адаптер целых $4435 (116 472 грн) — это почти вдвое выше стоимости игровой видеокарты GeForce RTX 3090.

Дубайский интернет-магазин Vipera указывает, что в наличии есть 886 экземпляров CMP 170HX (день назад было 1427 штук). И пока о других предложениям CMP 170HX неизвестно.

CMP 170HX основан на базе графического процессора GA100 (Ampere) в конфигурации с 4480 ядрами CUDA и 8 ГБ памяти HBM2e, соединенной с GPU по 4096-битной шине. Частотная формула GPU имеет вид 1140/1410 МГц (Base/Boost Clock). Ускоритель оборудован 8-контактным разъемом дополнительного питания, а его энергопотребление составляет 250 Вт.

Ускоритель поставляется с заблокированным BIOS (разгону не подлежит) и лишен традиционных видеовыходов (к внешнему дисплею не подключить). Производительность NVIDIA CMP 170HX при майнинге криптовалюты Ethereum — 164 Мегахеш/сек.

Во втором квартале 2022 финансового года выручка NVIDIA от продаж специализированных ускорителей для майнинга Crypto Mining Processor составила $266 млн — сильно ниже прогнозируемых $400 млн.