NVIDIA отчиталась о рекордной выручке за квартал ($6,51 млрд) и предупредила о сохранении дефицита видеокарт до 2023 года





NVIDIA поделилась финансовыми результатами за квартал, который завершился 1 августа 2021 года. Мы выбрали из отчета ключевые моменты.

Финансовые показатели

Выручка NVIDIA за три месяца составила 6,51 миллиарда долларов — новый абсолютный рекорд квартальной выручки для компании . В квартальном выражении показатель улучшился 15%, а в годовом — на 68%.

. В квартальном выражении показатель улучшился 15%, а в годовом — на 68%. Валовая маржа составила 64,8% — на 70 базисных пунктов выше по сравнению с предыдущим кварталом и на 6% больше, чем год назад.

— на 70 базисных пунктов выше по сравнению с предыдущим кварталом и Операционная прибыль в годовом выражении увеличилась на 275%, достигнув 2,444 миллиарда долларов, а чистая прибыль — на 282%, до 2,374 миллиарда долларов.

По состоянию на 1 августа активы NVIDIA оценивались в 25,806 миллиарда долларов, из которых 19,654 миллиарда долларов составляли денежные средства и их эквиваленты. На 31 января эти показатели составляли 16,055 и 11,561 миллиарда долларов соответственно.

Выручка по подразделениям

Самыми доходными направлениями бизнеса NVIDIA остаются игровые видеокарты и профессиональные ускорители для ЦОД. Выручка от продаж игровых видеокарт за квартал составила 3,06 миллиарда долларов (+85%), а профессиональные ускорители принесли 2,37 миллиарда долларов (+35%). Оба подразделения, на которые суммарно пришлось 83% общего дохода, обновили рекорды по выручке.

Оба подразделения, на которые суммарно пришлось 83% общего дохода, обновили рекорды по выручке. Продажи профессиональных ускорителей для визуализации увеличились на 156%, до 519 миллионов долларов — тоже новый рекорд. Выручка автомобильного сегмента увеличилась на 37%, до 152 миллионов долларов. Еще 327 миллионов долларов принес OEM-сегмент и лицензирование интеллектуальной собственности.

Выручка от продаж специализированных ускорителей для майнинга Crypto Mining Processor составила 266 миллионов — сильно ниже прогнозируемых 400 миллионов.

Прогнозы, планы и прочие значимые события

Платформа роботакси Gen5 стартапа AutoX использует NVIDIA DRIVE для достижения 4-го уровня автономности.

На линейку видеокарт NVIDIA RTX 30 (Ampere) с ограничителем хэшрейта LHR пришлось 80% от всех квартальных поставок — накануне майнеры обошли аппаратную защиту.

Расширение возможностей платформы для совместной работы Omniverse, обеспечивающей физически корректное 3D-моделирование в реальном времени.

В начале года NVIDIA предупредила, что дефицит графических процессоров будет сохраняться до конца 2021 года. Теперь же производитель обновил прогноз — нехватка будет наблюдаться на протяжении всего 2022 года.

«Спрос на RTX просто невероятный. С Ampere мы перезапускаем весь имеющийся парк адаптеров и сейчас это самая продаваемая архитектура GPU в истории нашей компании. Пока обновилось около 20% — менее 20% от общего количества используемых по всему миру видеокарт. Я думаю, что в течение большей части следующего года поставки будут ограниченными», Дженсен Хуанг генеральный директор NVIDIA

Сделка с ARM

В сентябре 2020 года NVIDIA объявила о покупке британского разработчика чипов ARM за 40 миллиардов долларов в рамках одной из крупнейших сделок в истории в полупроводниковой отрасли. Объявляя о сделке по приобретению контрольного пакета акций ARM, NVIDIA заявляла о планах закрыть ее в ближайшее 18 месяцев. Но в итоге сделка встретила сопротивление со стороны конкурентов и вызвала вопросы у регулирующий органов разных стран. В апреле Дженсен Хуанг с уверенностью заявил, что сделка будет закрыта в 2022 году. Сейчас же глава NVIDIA признал, что компания может не успеть закрыть сделку за 18 месяцев. В начале месяца Bloomberg сообщал, что Великобритания настроена заблокировать сделку между NVIDIA и ARM из-за угроз нацбезопасности.