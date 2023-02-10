Вышел первый трейлер фильма Fast X / «Форсаж X» со старыми друзьями и новыми врагами (включая Данте в исполнении Джейсона Момоа)

Дом, Летти и остальные члены постоянно растущей семьи Торетто возвращаются в погоне за новыми приключениями в первом трейлере Fast X / «Форсаж X». Это уже десятый фильм франшизы «Форсаж».

Трейлер фильма «Форсаж X» показывает, как Дом сталкивается со своим самым большим страхом — потерей. Данте, плохой парень в исполнении Джейсона Момоа, преследует команду Торетто. Его поступки мотивированы событиями фильма «Форсаж 5». Единственный способ выжить для Дома и его друзей – устраивать зрелищные гонки на автомобилях и совершать невероятные трюки.

Предпоследний фильм серии, «Форсаж X», обещает, что «конец пути начинается». Трейлер намекает, что кто-то может не вернуться после этого насыщенного и зрелищного путешествия.

Наряду с обычной командой, включающей Рэмси (Натали Эммануэль), Мию (Джордана Брюстер), Хана (Санг Канг), Романа (Тайриз Гибсон) и Теджа (Лудакрис), в «Форсаж X» также возвращаются некоторые более ранние персонажи этого сериала, такие как Сайфер (Шарлиз Терон), Куини (Хелен Миррен) и Маленький Никто (Скотт Иствуд). В фильме появятся и некоторые новые персонажи, такие как Данте (Джейсон Момоа), Тесс (Бри Ларсон), Бадди (Майкл Рукер) и загадочный персонаж в исполнении Риты Морено. Сценарий к фильму написал Джастин Линь, а режиссером выступил Луи Летерье («Иллюзия обмана», «Невероятный Халк»).

Премьера фильма «Форсаж X» запланирована на 19 мая.

Источник: polygon