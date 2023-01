«Крик 6» / Scream 6 — первый трейлер новой части знаменитой слэшер-франшизы с Дженной Ортегой, Кортни Кокс и Хайден Панеттьери (украинский дубляж)

Кинокомпания Paramount Pictures опубликовала официальный трейлер грядущего слэшера Scream 6 / «Крик 6». В этот раз зрителей ожидают новые локации, но прежние проблемы выживания и спасения от Призрачного лица.

Scream 6 / «Крик 6» является продолжением пятой части 2022 года. Действие разворачивается примерно через год после событий «Крика 5». В этот раз выжившие герои покидают родной городок Вудсборо и отправляются в Нью-Йорк, чтобы поступить в колледж. Сёстры Тара и Сэм, а также близнецы Чед и Минди стремятся начать новую жизнь в большом городе, но на них снова начинает охоту убийца(ы) Призрачное лицо.

Съёмкой шестой части руководили режиссёры Мэтт Беттинелли-Олпин и Тайлер Джиллетт, а сценарий написали Джеймс Вандербилт и Гай Бусик. К своим ролям вернулись звёзды Жасмин Савой Браун, Мейсон Гудинг, Дженна Ортега и Мелисса Баррера. Также в Scream 6 / «Крик 6» можно будет увидеть старых знакомых персонажей в исполнении Кортни Кокс (Гейл Уэзерс) и Хайден Панеттьери (Кирби Рид из «Крика 4»). Однако в шестой части впервые для всей франшизы не будет персонажа Сидни Прескотт в исполнении Нив Кэмпбелл, так как актриса почувствовала себя «недооцененной» во время переговоров относительно участия в новой части.

Добавим, в Twitter опубликовали альтернативный трейлер с более кровавыми сценами и ещё более взрослой лексикой.

This is unlike any other Ghostface. Watch the NEW trailer for #ScreamVI — Only in theatres March 10, 2023. pic.twitter.com/IAlhfc7j8X

— Scream (@ScreamMovies) January 19, 2023