Официально: Ford назначил презентацию электрокроссовера в стиле Mustang на 17 ноября 2019 года

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Американский автопроизводитель Ford официально заявил, что проведет презентацию электрического кроссовера в стиле Mustang 17 ноября 2019 года. В анонсе события можно увидеть силуэт модели, а в тизерном видео — даже несколько деталей масштабного макета электромобиля.

Первый тизер Ford электрокроссовера Mach 1/Mach E, при создании которого компания вдохновлялась дизайном спорткупе Mustang, компания показала еще в 2018 году. На основе этого изображения и информации от инсайдеров были нарисованы сразу несколько рендеров с возможным дизайном новинки:

По поводу технических характеристик новинки известно, что это будет переднеприводный кроссовер с запасом хода на уровне 300 миль / 500 км. Более точные параметры мы узнаем менее чем через месяц.

Источник: Ford