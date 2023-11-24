Formula 1 будет тестировать искусственный интеллект для отслеживания нарушений лимитов трассы на финальном этапе в Абу-Даби в воскресенье

Гонка Formula 1 сложна не только для участников соревнований, но и для судей, которых в этом спорте называют маршалами. Одним из важных правил является запрет пересечения всеми колесами белых линий, что может дать преимущество. Не всегда специально, пилоты могут и плохо видеть со своей позиции нарисованные полосы, но это все равно наказывается предупреждением (три предупреждения обычно превращаются в 5-секундный штраф). Чтобы помочь маршалам, Formula 1 будет тестировать систему на основе искусственного интеллекта, которая будет определять, уехал ли болид за пределы трассы.

Международная автомобильная федерация (FIA), руководящий орган автоспорта, заявила, что на Гран-при Абу-Даби, который будет закрывать сезон в эти выходные, будет применена технология компьютерного зрения. Этот подход использует анализ формы для определения количества пикселей, пересекающих линию на краю трассы.

Пока FIA не планирует полностью автоматизировать проверку нарушений ограничений трассы. Скорее, она хочет значительно снизить количество потенциальных нарушений правил, которые направляются официальным лицам для проверки вручную.

Апогеем проблем с лимитами трассы стал июльский Гран-при Австрии, когда четыре человека должны были рассмотреть около 1200 потенциальных нарушений. После того, как на Гран-при США в октябре некоторые нарушения правил остались безнаказанными, судьи сочли, что им придется искать новый подход. Пока планируют использовать компьютерное зрение с алгоритмами искусственного интеллекта.

Эта технология используется в медицине для анализа данных, полученных во время скрининга раком.

Врачи не стремятся использовать компьютерное зрение для диагностики рака, а для того чтобы отвергнуть 80% случаев, где явно нет заболевания, чтобы дать хорошо подготовленным людям больше времени на проверку остальных 20%. И это то, на что мы нацелены. – Тим Малон, заместитель гоночного директора FIA.

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С помощью искусственного интеллекта FIA надеется уменьшить количество потенциальных нарушений, которые маршалы проверяют вручную, до 50 за полуторачасовую гонку. Цель в том, чтобы «удалить те, которые явно не нуждаются в проверке человеком». FIA пока не планирует полностью полагаться на технологию в ближайшее время, однако не исключает этого в будущем.