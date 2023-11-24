Новости Технологии 24.11.2023 в 11:50 comment views icon

Formula 1 будет тестировать искусственный интеллект для отслеживания нарушений лимитов трассы на финальном этапе в Абу-Даби в воскресенье

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Юрій Орос

Автор новин

Formula 1 будет тестировать искусственный интеллект для отслеживания нарушений лимитов трассы на финальном этапе в Абу-Даби в воскресенье

Гонка Formula 1 сложна не только для участников соревнований, но и для судей, которых в этом спорте называют маршалами. Одним из важных правил является запрет пересечения всеми колесами белых линий, что может дать преимущество. Не всегда специально, пилоты могут и плохо видеть со своей позиции нарисованные полосы, но это все равно наказывается предупреждением (три предупреждения обычно превращаются в 5-секундный штраф). Чтобы помочь маршалам, Formula 1 будет тестировать систему на основе искусственного интеллекта, которая будет определять, уехал ли болид за пределы трассы.

Международная автомобильная федерация (FIA), руководящий орган автоспорта, заявила, что на Гран-при Абу-Даби, который будет закрывать сезон в эти выходные, будет применена технология компьютерного зрения. Этот подход использует анализ формы для определения количества пикселей, пересекающих линию на краю трассы.

Formula 1 будет тестировать искусственный интеллект для отслеживания нарушений лимитов трассы на финальном этапе в Абу-Даби в воскресенье

Пока FIA не планирует полностью автоматизировать проверку нарушений ограничений трассы. Скорее, она хочет значительно снизить количество потенциальных нарушений правил, которые направляются официальным лицам для проверки вручную.

Апогеем проблем с лимитами трассы стал июльский Гран-при Австрии, когда четыре человека должны были рассмотреть около 1200 потенциальных нарушений. После того, как на Гран-при США в октябре некоторые нарушения правил остались безнаказанными, судьи сочли, что им придется искать новый подход. Пока планируют использовать компьютерное зрение с алгоритмами искусственного интеллекта.

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Эта технология используется в медицине для анализа данных, полученных во время скрининга раком.

Врачи не стремятся использовать компьютерное зрение для диагностики рака, а для того чтобы отвергнуть 80% случаев, где явно нет заболевания, чтобы дать хорошо подготовленным людям больше времени на проверку остальных 20%. И это то, на что мы нацелены.

– Тим Малон, заместитель гоночного директора FIA.

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С помощью искусственного интеллекта FIA надеется уменьшить количество потенциальных нарушений, которые маршалы проверяют вручную, до 50 за полуторачасовую гонку. Цель в том, чтобы «удалить те, которые явно не нуждаются в проверке человеком». FIA пока не планирует полностью полагаться на технологию в ближайшее время, однако не исключает этого в будущем.

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