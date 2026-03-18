"Спасибо вам за работу, ваше время прошло": Сэм Альтман поблагодарил программистов

Проблема массовых увольнений рабочих топ-профессий в будущем из-за замены их на ИИ не сходит с первых полос многих изданий. Во вчерашнем твите генеральный директор OpenAI Сэм Альтман, похоже, решил подлить масла в огонь.





Тысячи технических работников теряют работу: от Atlassian, которая сокращает 1 600 должностей, до финтех-компании Block Джека Дорси, увольняющей почти половину своего штата. Последняя волна сокращений в Meta, по слухам, может коснуться ошеломляющих 20% или более работников компании. Общей чертой этих разрушительных сокращений является то, что лидеры индустрии восхваляют возможности искусственного интеллекта, утверждая, что технология сделала работников, которые оказались под угрозой увольнения, лишними. Соответствуют ли эти утверждения реальности, или же сокращения на самом деле являются результатом раздутого штата компаний и чрезмерного найма в период пандемии — этот вопрос вызывает много дискуссий.

«Я испытываю огромную благодарность к людям, которые писали чрезвычайно сложное программное обеспечение символ за символом. Уже даже трудно вспомнить, сколько усилий это на самом деле потребовало. Спасибо вам за то, что довели нас до этого момента», — именно такой пост в Х появился у Сэма Альтмана

Это особенно неуместное и почти злорадное сообщение, намекающее на то, что Альтман давно отказался от идеи справедливой компенсации создателям контента и разработчикам за их труд. Не секрет, что модели искусственного интеллекта OpenAI обучались на данных, бесстыдно собранных из сети — противоречивая практика, которая вызвала ряд судебных исков о нарушении авторских прав.

Слова Альтмана вызвали преимущественно негативную реакцию.

«Пожалуйста. Приятно знать, что нашей наградой является то, что наши рабочие места забирают», — ответил один пользователь.

Другие были еще менее вежливыми, называя его «долбаным психопатом» и «подонком«.





«Ничто так не говорит «вас заменяют», как искреннее «спасибо» от человека, который вас заменяет», — написал один из пользователей.

Эти новости появились на фоне того, как OpenAI отчаянно пытается не отстать от конкурентов во все более насыщенном сегменте корпоративного и ориентированного на программирование программного обеспечения с искусственным интеллектом. В понедельник The Wall Street Journal сообщила, что руководство начало бить тревогу, призывая компанию удвоить усилия в направлении продуктов для разработчиков и корпоративных клиентов.

«Мы не можем упустить этот момент из-за того, что отвлекаемся на побочные задачи. Нам действительно нужно достичь результатов в производительности в целом и особенно в сфере бизнеса». «, — заявила генеральный директор по направлению приложений OpenAI Fidji Simo в служебной записке для сотрудников, которую цитирует WSJ.

Тем временем конкурент OpenAI — Anthropic — достиг значительного прогресса: его чатботы Claude Code и Cowork в прошлом месяце спровоцировали распродажа на триллион долларов из-за опасений, что ИИ может сделать традиционное корпоративное программное обеспечение пережитком прошлого. Короче говоря, трудно не воспринимать последний твит Альтмана как пренебрежительный жест, прямо использующий распространенные страхи относительно «апокалипсиса рабочих мест» из-за ИИ для продвижения возможностей продуктов его компании. В исполнении Альтмана даже благодарность звучит как новая форма освобождения — короткая, вежливая и без выходного пособия.

Источник: Futurism