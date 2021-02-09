Forza Horizon 4 выйдет в Steam 9 марта

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Корпорация Microsoft решила начать распространять свою игру Forza Horizon 4 через сервис цифровой дистрибуции Steam. Игра появится в продаже на платформе 9 марта.

Это будет первый раз, когда франшиза Forza была доступна в Steam. Пользователи, купившие Forza Horizon 4 в Steam, смогут совместно играть в сетевом режиме с игроками на консолях Xbox, владельцами обычной версии для Windows 10 и теми, кто транслирует игру через сервис через xCloud.

Запуск игры серии Forza в Steam произошёл после того, как Microsoft изменила курс почти 3 года назад, пообещав распространять больше игр для Xbox через Steam. Halo: The Master Chief Collection появилась в Steam в 2019 году, а в прошлом году – игра Sea of Thieves. Вместе с Microsoft Flight Simulator все три игры теперь регулярно встречаются в списке самых продаваемых игр Steam.

Разработчики постепенно улучшали игру Forza Horizon 4 с помощью расширений и режима королевской битвы. Также скоро появится новый набор автомобилей Hot Wheels по цене $10.

С обзором игры Forza Horizon 4 можно ознакомиться в предыдущем материале.

Источник: The Verge