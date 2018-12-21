Фото дня: вечный ледник в «холодной ловушке» на Марсе

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20 декабря Европейское космическое агентство ESA опубликовало фотографию, сделанную с помощью стереокамеры (HRSC) на борту орбитального зонда Mars Express (MEX). На снимке, который вы можете видеть выше, запечатлен ледник, занимающий практически все дно 80-километрового кратера Королёва в северном полушарии Марса.

Это юбилейное фото — MEX вышел на околомарсианскую орбиту 15 лет назад, 25 декабря 2003 года. На самом деле это не фото в привычном понимании, а композитное изображение, составленное из нескольких снимков, полученных камерой высокого разрешения HRSC (High Resolution Stereo Camera). Последняя может делать снимки с разрешением около 12 метров на пиксель. Чтобы получить итоговое изображение, ученым пришлось совместить пять отдельных полос шириной 52 километра.

Способности камеры HRSC позволяют делать не только снимки высокого разрешения, но и с высокой точностью определять высоту конкретной точки. По итогам топографической съемки кратера Королёва получилось изображение, на котором хорошо видно перепад высот между валом кратера и его дном. Они показаны красным и синим цветом (фото ниже).

Диаметр кратера Королёва, находящегося на краю дюнного поля Олимпия (Olympia Undae), которое окружает северную полярную шапку Марса, составляет 84 километра. Все его дно покрыто водяным льдом, он остается там круглый год, а толщина ледника в центре кратера достигает 1,8 километра.

Постоянное присутствие льда объясняется эффектом «холодной ловушки». Если на Луне «холодными ловушками» называют приполярные кратеры, на дно которых никогда не падают лучи Солнца, то на Марсе механизм их действия другой. Охлаждаемый ледяной шапкой воздух, который попадает в область, ограниченную валом кратера, опускается вниз. Формируемое таким образом толстое «одеяло» из холодного воздуха поддерживает постоянный температурный режим и не дает леднику в кратере таять ни зимой, ни летом.

Источник: ESA и N+1