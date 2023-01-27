Fox продлил культовый мультсериал «Симпсоны» на 35 и 36 сезоны, это позволит преодолеть рубеж в 800 эпизодов

Компания Fox приняла решение продлить несколько своих комедийных мультипликационных сериалов на два сезона. Поклонники сериалов «Симпсоны», «Гриффины» и «Бургеры Боба» смогут наслаждаться ими на протяжении цикла вещания 2024-25 годов.

Фактически, сеть продлила «Симпсонов» до 36-го сезона, «Гриффинов» – до 23-го сезона, «Бургеры Боба» – до 15-го сезона. Таким образом, сериал «Симпсоны», который уже является рекордсменом по продолжительности среди комедийных мультипликационных сериалов со сценарием (в этом году он преодолеет рубеж в 750 выпущенных серий), сможет установить новый рекорд. Благодаря продлению на два сезона выйдет уже более 800 серий «Симпсонов».

«Восемьсот эпизодов — даже «Симпсоны» не могли этого предсказать», — сказал исполнительный продюсер сериала Мэтт Селман.

Напомним, «Симпсоны» появились в 1987 году в качестве нескольких короткометражных мультфильмов. В виде сериала «Симпсоны» начали выходить с 1989 года. За время своего существования сериал завоевал множество наград, включая десятки Emmy Awards и Annie Awards, а также Environmental Media Awards, People’s Choice Awards, Writers Guild of America Awards, Peabody Award, Institutional Peabody Award. В 2000 году «Симпсоны» получили собственную Звезду Славы на аллее The Hollywood Walk of Fame.

«Три с лишним десятилетия «Симпсонов», более двух десятилетий «Гриффинов» и более десяти лет «Бургеров Боба» доказывают непреходящую силу анимационного жанра в нашей сети и бесконечную привязанность фанатов к этим возмутительно смешным классическим комедиям», — заявил президент программам со сценарием Fox Entertainment Майкл Торн.

Источник: gamesradar