Framework добавила чип AMD в свой компактный модульный ноутбук и анонсировала крупную производительную версию Laptop 16

Компания Framework, известная в качестве производителя пригодных для модернизации ноутбуков, анонсировала на выставке Game Developers Conference 2023 несколько новых устройств.

Framework Laptop 13

13,5-дюймовая версия модульного ноутбука Framework получила обновление. Теперь помимо версии с процессором Intel 13-го поколения также предлагается конфигурация с чипом AMD Ryzen 7040.

Учитывая модульность конструкции, владельцы нынешней версии могут купить материнскую плату на базе платформы AMD и установить её в имеющийся корпус. Хотя кроме этого также потребуется обновить оперативную память до DDR5, и Framework рекомендует установить AMD-совместимую карту Wi-Fi.

Кроме того, компания улучшила некоторые другие компоненты устройства. Так, пользователям предлагается батарея увеличенной ёмкости (61 Втч против 55 Втч), которая также совместима с существующими ноутбуками Framework. Ещё появился новый набор Display Kit с матовым верхним слоем дисплея. Конфигурация с процессором Intel получила интегрированный набор динамиков повышенной громкости 80dB Speaker Kit. Что касается систем AMD, Framework заявляет, что «настраивает звуковую схему для достижения как громкости, так и точности с помощью оригинального комплекта динамиков».

Обновлённый ноутбук уже доступен для предварительного заказа. Поставки версии с процессором Intel запланированы на май, а с чипом AMD — на третий квартал. Цены начинаются с $849 за комплекты для самостоятельной сборки и с $1049 за готовые устройства.

Framework Laptop 16

Ещё одной новинкой стала Laptop 16 – вторая платформа Framework для ноутбуков, ориентированных на геймеров, создателей контента и других пользователей, которым нужна высокая производительность и модульная конструкция с возможностью модернизации.

Конструкция Framework Laptop 16 предусматривает съёмный торец. Производители компонентов могут создавать модули различных размеров для подключения к ноутбуку. Это обеспечивает гибкость, хотя в некоторых случаях торец может выглядеть более выпуклым. Зато к ноутбуку можно будет подключить мощную видеокарту, которая в ином случае просто не поместилась бы внутри корпуса.

Framework разработала для модуля новый производительный двунаправленный интерфейс PCI-Express. Он обладает достаточной пропускной способностью, чтобы поддерживать, скажем, модуль с парой твердотельных накопителей вместо видеокарты. Модули можно использовать даже во внешнем корпусе, например, в качестве внешней видеокарты. Компания надеется также привлечь сторонних разработчиков для создания решений для такого интерфейса.

Ноутбук Framework 16 может похвастаться шестью слотами для карт расширения ввода/вывода и новой системой Input Module, которая поддерживает горячую замену клавиатуры и тачпада. Например, можно переместить влево стандартную центрированную клавиатуру, добавив справа модуль цифровой клавиатуры. Также можно сместить тачпад влево или вправо. На этапе проверки концепции находятся и другие модули, которые позволят добавить в ноутбук дополнительный дисплей или светодиодную матрицу.

Полные характеристики ноутбука Framework Laptop 16 будут оглашены позже этой весной вместе с началом оформления предварительных заказов. Устройство выйдет на рынок в конце 2023 года.

Источник: The Verge 1, 2