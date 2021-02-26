Framework Laptop – модульный ноутбук с возможностью индивидуальной настройки, ремонта и модернизации

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Стартап Framework из Сан-Франциско разработал тонкий, лёгкий и одновременно производительный ноутбук, который можно «модернизировать, настраивать и ремонтировать так, как ни один другой ноутбук».

Основатель Framework Нирав Патель ранее работал в Oculus и Apple и разочаровался в компаниях, занимающихся потребительскими технологиями. По его словам, компании, производящие бытовую электронику, зависят от постоянного производства продукции и её продвижения потребителям. Но такой подход способствует расточительству и неэффективности, а в конечном итоге наносит ущерб окружающей среде. Одним из способов борьбы с такой ситуацией и является новый ноутбук Framework Laptop. Его концепция во многом напоминает подход к настольным системам. Ноутбук поддерживает возможность замены комплектующих и модернизации. Разработчики видят в Framework Laptop не просто конкретный продукт, а целую экосистему.

В базовой версии ноутбук оснащается 13,5-дюймовым дисплеем с разрешением 2256×1504 точек и процессором Intel 11-го поколения. Поддерживается возможность установки оперативной памяти DDR4 объёмом до 64 ГБ и твердотельного накопителя NVMe ёмкостью «4 ТБ или больше». Также в наличии имеется веб-камера с разрешением 1080p и скоростью съёмки 60 кадров в секунду и аккумулятор ёмкостью 55 Втч.

Как и некоторые другие потребительские ноутбуки, Framework Laptop позволяет заменить или модернизировать некоторые комплектующие, такие как оперативная память, аккумулятор и хранилище. Но в своём продукте стартап реализовал три дополнительных преимущества.

Во-первых, владельцы также могут менять и обновлять внешние компоненты корпуса, включая клавиатуру, экран, лицевые панели (они прикреплены с помощью магнита) и порты подключения (через систему карт расширения). В различных комбинациях могут использоваться USB-C, USB-A, HDMI, DisplayPort, microSD и т.д.

Во-вторых, для продажи совместимых модулей (собственных или сторонних производителей) планируется запустить специализированную онлайн-площадку. Таким образом, пользователям будет не очень сложно найти нужный и совместимый компонент в случае необходимости ремонта или модернизации. Компоненты Framework включают QR-коды, просканировав которые можно сразу же перейти на нужную страницу для покупки обновлений.

В-третьих, помимо готовых систем Framework планирует продавать наборы «сделай сам» из выбранных заказчиками компонентов. После этого пользователь сможет сам собрать свой ноутбук, как это можно сейчас сделать с системным блоком настольного компьютера. При этом предусмотрена гибкость использования ОС. Пользователи смогут выбрать «предпочитаемый вами дистрибутив Linux», Windows 10 Home или Windows 10 Pro.

Framework планирует начать принимать предварительные заказы этой весной, а поставка устройства ожидается этим летом. Цены ещё не объявлены, хотя, по словам Пателя, они будут «сопоставимы с другими ноутбуками с хорошими отзывами».

Источник: The Verge