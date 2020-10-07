Функцию Auto-HDR для Xbox Series X проверили в обратно совместимых играх (результат впечатляет)





В сервисе YouTube было опубликовано видео, демонстрирующее эффективность новой функции Auto-HDR, которая появится в игровой консоли Xbox Series X.

Джефф Грабб протестировал функцию Auto-HDR на предварительной версии консоли Xbox Series X с использованием нескольких обратно совместимых игр. В каждой протестированной игре достигалась максимальная яркость изображения 1000 нит, что характеризуется как золотой стандарт для ярких участков изображения.

Также отмечается, что новые версии игровых консолей смогут улучшить старые обратно совместимые игры не только благодаря функции Auto-HDR. Среди прочих улучшений также упоминаются повышенная производительность и функция Quick Resume. В частности, такие игры по максимуму используют ресурсы процессора, графической подсистемы и твердотельного накопителя. Таким образом, игры запускаются с более высокой производительностью, чем на исходной платформе, для которой они были разработаны. Это проявляется в более высокой и стабильной частоте кадров, рендеринге с максимальным разрешением и максимальном качестве графики. Также отмечается значительное сокращение времени загрузки в игре из-за большого скачка производительности твердотельного накопителя с поддержкой Velocity Architecture.

Функция Quick Resume разрабатывалась таким образом, чтобы использоваться совместно не только с новыми играми для Xbox Series X, она также может быть использована и с обратно совместимыми играми. Данная функция позволяет вернуться к игровому процессу именно в том месте, где пользователь прекратил игру в предыдущий раз. Она может использоваться с несколькими играми и даже после перезагрузки консоли, что позволяет практически мгновенно вернуться к игре.

Источник: wccftech