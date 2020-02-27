Игровая консоль Microsoft Xbox Series X сможет быстро возобновлять игры даже после перезагрузки





В начале этой недели корпорация Microsoft поделилась некоторыми техническими характеристиками своей грядущей игровой консоли Xbox Series X. Среди прочего упоминалась функция Quick Resume. Она позволяет быстро возобновлять игры. Но в отличие от подобной функции на Xbox One, консоль следующего поколения позволит возобновлять несколько игр из приостановленного состояния. Теперь же представитель Microsoft поделился более подробными сведениями об этой функции.

Отмечается, что быстрое возобновление игр будет доступно даже после перезагрузки консоли. Таким образом, даже после установки обновлений, которые требуют перезагрузки консоли, пользователи смогут возобновлять различные игры с того же самого места игрового процесса, где они остановились прошлый раз. Кроме того, пользователи смогут просто выключать консоль, не заботясь о точках сохранения. При повторном включении они снова смогут возобновить игру с того же места, где остановились во время предыдущего игрового сеанса.

Кроме того, новая игровая консоль Microsoft Xbox Series X получит улучшенные возможности для воспроизведения звука. В частности упоминается аудио трассировка лучей. Это не совсем та же трассировка лучей, которая подразумевается в случае графической подсистемы. Скорее речь идёт о способности воспроизводить пространственный звук для более глубокого погружения в игровой процесс. Более подробно об этом аспекте планируется рассказать во время проведения конференции Game Developers Conference, которая будет проходить в следующем месяце.

Источник: The Verge