Microsoft подробнее объяснила, как устроена Velocity Architecture — система менеджмента памяти Xbox Series X

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Microsoft продолжает дозировано выдавать информацию о ключевых особенностях Xbox Series X. Недавно нам подробно рассказывали о том, как работает технология Smart Delivery, а сейчас в официальном блоге Xbox появился пост, посвященный технологии Xbox Velocity Architecture.

По словам разработчиков, Xbox Velocity Architecture — это радикальное переосмысление традиционной подсистемы ввода-вывода, оказавшее прямое влияние на все аспекты устройства Xbox Series X.

Если заказной процессор (7-нм решение AMD с процессорными ядрами Zen 2 и GPU Navi на архитектуре RDNA) — это сердце Xbox Series X, то Xbox Velocity Architecture — ее душа, говорят разработчики.

Velocity Architecture представляет комплекс технологий, который ускоряет и оптимизирует обмен данными внутри системы, позволяя избежать «узких мест». Состоит она из четырёх основных частей: заказного SSD, системы аппаратной декомпрессии данных, улучшенного DirectStorage API для обращения к данным на диске и механизма SFS (Sampler Feedback Streaming), отвечающего за рациональную подгрузку текстур в оперативную память. Теперь подробнее о каждом компоненте:

Специальный NVME SSD : решение объемом 1 ТБ обеспечивает 2,4 Гбайт/с чистой пропускной способности в операциях ввода-вывода, что более чем в 40 раз быстрее, чем у Xbox One. Это вовсе не рекордные показатели для отрасли. Для сравнения, для PS5 заявлен SSD со скоростью 5,5 ГБ/с. Однако Microsoft подчеркивает, что традиционные SSD, используемые в ПК, зачастую снижают производительность при росте температур или проведении обслуживания носителя. В компании же сосредоточились, чтобы обеспечить стабильную гарантированную скорость при любых раскладах.

решение объемом 1 ТБ обеспечивает 2,4 Гбайт/с чистой пропускной способности в операциях ввода-вывода, что более чем в 40 раз быстрее, чем у Xbox One. Это вовсе не рекордные показатели для отрасли. Для сравнения, для PS5 заявлен SSD со скоростью 5,5 ГБ/с. Однако Microsoft подчеркивает, что традиционные SSD, используемые в ПК, зачастую снижают производительность при росте температур или проведении обслуживания носителя. В компании же сосредоточились, чтобы обеспечить стабильную гарантированную скорость при любых раскладах. Аппаратное ускорение распаковки: Игровые данные и ресурсы сжимают, чтобы игры загружались на устройство быстрее и занимали на накопителе меньше места. Благодаря поддержке аппаратного ускорения распаковки стандартных в индустрии LZ-файлов, а также нового проприетарного алгоритма BCPack, предназначенного для данных текстур, Xbox Series X объединяет лучшее из двух миров — разработчики смогут сэкономить массу места без ущерба качеству или производительности. При степени сжатия 2:1 Xbox Series X обеспечивает игре производительность ввода-вывода, равную 4,8 Гбайт/с — примерно в сто раз быстрее, чем на текущем поколении консолей. Чтобы обеспечить подобный уровень производительности программными методами, потребовалось бы больше четырех ядер центрального процессора Zen.

Игровые данные и ресурсы сжимают, чтобы игры загружались на устройство быстрее и занимали на накопителе меньше места. Благодаря поддержке аппаратного ускорения распаковки стандартных в индустрии LZ-файлов, а также нового проприетарного алгоритма BCPack, предназначенного для данных текстур, Xbox Series X объединяет лучшее из двух миров — разработчики смогут сэкономить массу места без ущерба качеству или производительности. При степени сжатия 2:1 Xbox Series X обеспечивает игре производительность ввода-вывода, равную 4,8 Гбайт/с — примерно в сто раз быстрее, чем на текущем поколении консолей. Чтобы обеспечить подобный уровень производительности программными методами, потребовалось бы больше четырех ядер центрального процессора Zen. Новый DirectStorage API : расширение для DirectX, которое оптимизирует обмен данными. Технология позволит организовать несколько очередей ввода-вывода, настроить приоритизацию, снизить задержки ввода-вывода. Этот прямой доступ к низкоуровневым API позволит разработчикам задействовать чистую мощь железа в работе с операциями ввода-вывода, что избавит игры от долгих загрузок и сделает системы быстрого перемещения именно такими — быстрыми.

расширение для DirectX, которое оптимизирует обмен данными. Технология позволит организовать несколько очередей ввода-вывода, настроить приоритизацию, снизить задержки ввода-вывода. Этот прямой доступ к низкоуровневым API позволит разработчикам задействовать чистую мощь железа в работе с операциями ввода-вывода, что избавит игры от долгих загрузок и сделает системы быстрого перемещения именно такими — быстрыми. Sampler Feedback Streaming (SFS): надстройка для оптимизации работы подсистемы видеопамяти. Необходимые текстуры подгружаются динамически, что увеличивает эффективность использования памяти в 2,5 раза.

Вместе все эти решения обеспечивают прямой, мгновенный, низкоуровневый доступ к более чем 100 Гбайт игровых данных на SSD как раз тогда, когда игра того требует.

Что это значит для игроков?

Xbox Velocity Architecture фундаментально меняет подход к тому, как разработчики могут использовать аппаратные преимущества Xbox Series X. Это абсолютно новые методы рендеринга, полное отсутствие загрузочных экранов, более масштабные, живые и динамически меняющиеся миры, которые игроки смогут, исследовать так, как захотят. Также Xbox Velocity Architecture открыла еще больше возможностей и проторила дорогу к инновациям на уровне платформы, таким как Quick Resume, которая позволяет в мгновение ока продолжить играть с того места, где вы остановились в прошлый раз — в нескольких играх одновременно. Все это сильно улучшит игровой процесс, подарив новый впечатляющий игровой опыт.

Xbox Series X поступит в продажу в конце 2020 года. Цена и точная дата выхода пока не известны. Следующая презентация Xbox Series X запланирована на 23 июля, но она, как ожидается, полностью посвящена новым играм, разработанным внутренними студиями Microsoft.

Источник: Xbox