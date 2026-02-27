banner
Функция "антишпион" против защитной пленки: что лучше работает на Samsung Galaxy S26 Ultra

На презентации Samsung Galaxy Unpacked 2026 представили «антишпионскую» функцию Privacy Display для флагмана S26 Ultra. На рынке давно существует похожая специальная защитная пленка давно, однако лучше ли она?


Обозреватели Android Authority сравнили функцию со специальной пленкой, и результаты оказались неоднозначными. Если коротко, то пленка лучше прячет экран от посторонних, но в пользовании сам смартфон без нее ощущается значительно комфортнее.

Privacy Display — это аппаратная функция эксклюзивно для S26 Ultra, которая управляет тем, как свет рассеивается на пикселях дисплея. Для эксперимента журналисты наклеили дорогую фирменную пленку на Galaxy S25 Ultra и начали сравнивать обе модели.

По результатам теста пленка действительно эффективнее скрывает содержимое экрана от взглядов сбоку. Она сильнее ограничивает углы обзора, чтобы посторонним было сложнее разглядеть содержание на экране. Но в повседневной жизни предпочтение отдали Privacy Display. Матовая текстура пленки ухудшает скольжение пальца по стеклу, тогда как «чистый» экран смартфона ощущается гораздо приятнее. Кроме этого, пленки обычно затемняют дисплей, что влияет на просмотр видео, фото и общую яркость.


Еще один важный момент — гибкость. Пленку невозможно «выключить», она работает постоянно и заставляет учитывать минусы, пока ее не снимут полностью. Privacy Display настраивается вручную, поэтому функцию можно отключить в любой момент, активировать только для отдельных приложений или даже к определенным зонам экрана.

Galaxy S26 Ultra позиционируется как флагман с 6,9-дюймовым 10-битным дисплеем, чипом Snapdragon 8 Elite Gen 5 for Galaxy и инструментами конфиденциальности. Именно Privacy Display — одна из ключевых новинок. Функция реализована на аппаратном уровне, поэтому она не появится в других существующих моделях, даже в базовых Galaxy S26 и S26 Plus. Пока что это остается эксклюзивом для флагмана от Samsung.

