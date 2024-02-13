Функция Lyft, которая находит для водителей и пассажиров соответственно женщин или небинарных персон, стала доступна во всех США

Lyft расширяет свою функцию Women Plus Connect на все города США. Она подбирает для женщин и небинарных персон в роли водителей таких же пассажиров. Прошлой осенью сервис попутных поездок запустил эту инициативу в пяти городах с целью повышения безопасности и привлечения большего количества женщин и небинарных пользователей. Более 2,4 млн пользователей активировали Women Plus Connect с момента ее запуска.

Водители не обязаны участвовать в Women Plus Connect, если они этого не хотят, и если поблизости нет пассажиров, соответствующих профилю, приложение подберет пассажира-мужчину, передает The Verge.

Женщины и небинарные водители сервисов совместных поездок в США часто сталкиваются с сексуальными домогательствами со стороны пассажиров. Такие потенциально опасные условия труда, вероятно, привели к тому, что райдшеринг стал менее популярным вариантом для женщин и небинарных водителей. Хотя опрос Lyft, указывает на то, что многие женщины предпочитают женщин-водителей, только четверть (23%) водительского состава Lyft идентифицируют себя как женщины или небинарные водители. Мужчины-водители чаще работают позже и дольше из-за того, что не так озабочены безопасностью, как женщины, что привело к 7% разрыва в доходах между мужчинами и женщинами, как показало исследование Стэнфордского университета 2020 года, посвященное водителям Uber.

Women Plus Connect будет доступна для всех пользователей и водителей Lyft, которые выбрали опцию «женщины» или «небинарный гендер». Женщин и небинарных водителей спросят, хотят ли они зарегистрироваться в Women Plus Connect. Lyft будет определять, кто имеет право на участие, на основе гендерной отметки в водительском удостоверении, но водители также могут обновить свои гендерные настройки в приложении.