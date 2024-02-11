Фил Спенсер говорит, что Microsoft не прекратит производство Xbox – вероятно, игры компании выйдут на PS5

Когда кто-то делает заявления «мы все еще на плаву» – вероятно, дела действительно плохи. Как передает VGC, ссылаясь на журналистку Шеннон Ляо, такое заявление о Xbox сделал глава отдела игр Microsoft.

Фил Спенсер сообщил сотрудникам, что Xbox пока не планирует прекращать производство консолей и что консоли Xbox останутся частью ее стратегии, предусматривающей несколько типов устройств.

Публично Microsoft хранит молчание относительно недавних сообщений о том, что она может вывести игры, включая свой ключевой эксклюзив Starfield, на PlayStation 5. Есть только объявления о «бизнес-обновлении» на следующей неделе.

We’re listening and we hear you. We’ve been planning a business update event for next week, where we look forward to sharing more details with you about our vision for the future of Xbox. Stay tuned. — Phil Spencer (@XboxP3) February 5, 2024

«Мы слушаем и мы слышим вас. На следующую неделю мы запланировали информационное событие для бизнеса, где мы с нетерпением ждем возможности поделиться с вами более подробной информацией о нашем видении будущего Xbox. Оставайтесь с нами».

Утверждается, что несколько больших эксклюзивов для Xbox, включая Starfield, Hi-Fi Rush и Indiana Jones, могут быть выпущены на PS5 как часть значительного изменения стратегии игрового подразделения Microsoft.

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Если эта информация подтвердится, это будет означать важный поворот в игровой стратегии Microsoft, согласно которой ранее компания сохраняла свои самые новые релизы исключительно для своих консолей.

Хотя інформация официально не подтверждена, она вызвала бурную негативную реакцию в сообществе Xbox, в том числе со стороны известных и влиятельных Xbox с большим количеством подписчиков. Некоторые предполагают, что это может означать начало конца консольного бизнеса Microsoft.