Фил Спенсер говорит, что Microsoft не прекратит производство Xbox – вероятно, игры компании выйдут на PS5

Когда кто-то делает заявления «мы все еще на плаву» – вероятно, дела действительно плохи. Как передает VGC, ссылаясь на журналистку Шеннон Ляо, такое заявление о Xbox сделал глава отдела игр Microsoft.

Фил Спенсер сообщил сотрудникам, что Xbox пока не планирует прекращать производство консолей и что консоли Xbox останутся частью ее стратегии, предусматривающей несколько типов устройств.

Публично Microsoft хранит молчание относительно недавних сообщений о том, что она может вывести игры, включая свой ключевой эксклюзив Starfield, на PlayStation 5. Есть только объявления о «бизнес-обновлении» на следующей неделе.

We’re listening and we hear you. We’ve been planning a business update event for next week, where we look forward to sharing more details with you about our vision for the future of Xbox. Stay tuned.

— Phil Spencer (@XboxP3) February 5, 2024