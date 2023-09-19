Новости Игры 19.09.2023 в 10:19

Новый Xbox в 2024 году — Microsoft готовит цилиндрический Xbox Series X на 2 ТБ без дисковода

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Юрій Орос

Автор новин

Суд FTC vs. Microsoft продолжает раскрывать планы компании. После переписки топ-менеджеров и подробностей относительно сроков выхода The Elder Scrolls VI, стали известны планы по выпуску следующей итерации консоли Xbox Series X.

Речь о консоли с кодовым именем Brooklin, передает The Verge. Согласно слайду презентации, новая консоль станет самым мощным Xbox за все времена и не получит привода для дисков. На фото показан цилиндрический корпус, на передней панели которого будет порт USB-C с возможностью зарядки. Емкость накопителя составит 2 ТБ, будет поддержка технологий Bluetooth 5.2, Wi-Fi 6E.

Благодаря процессору, выполненному по 6-нм техпроцессу, должно уменьшиться на 15% энергопотребление. А в режиме ожидания новая консоль должна потреблять на 20% меньше, чем актуальная Xbox Series S, И это все по цене 499 долларов, как сейчас оценивается Xbox Series X.

Новый Xbox в 2024 году — Microsoft готовит цилиндрический Xbox Series X на 2 ТБ без дисковода

Существенные обновления ждут и на геймпад, который пока под кодовым именем Sebille. Устройство получит акселерометр, гироскоп и возможность прямого соединения с облаком. Microsoft также описала несколько технологий для улучшения ощущений геймеров — precision haptic feedback (точная тактильная обратная связь) и VCA haptics double as speakers (тактильные двигатели работают как динамики). Кнопки должны стать тише, а сам контроллер — прочнее.

Новый Xbox в 2024 году — Microsoft готовит цилиндрический Xbox Series X на 2 ТБ без дисковода

Самое интересное — это дорожная карта выпуска этих продуктов. Первым выйдет геймпад перед летом 2024-го. Далее в конце августа, в начале сентября ожидается преемник Xbox Series S за 299 долларов с накопителем на 1 ТБ (сейчас очень ограниченный в современных условиях показатель 512 ГБ) под кодовым именем Ellewood.

Brooklin должны представить в октябре ноябре следующего года.

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Новый Xbox в 2024 году — Microsoft готовит цилиндрический Xbox Series X на 2 ТБ без дисковода
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LOTR_Racer

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Новый Xbox в 2024 году — Microsoft готовит цилиндрический Xbox Series X на 2 ТБ без дисковода Утечка в целом подтверждает предыдущие слова о том, что Microsoft планирует полностью цифровую Xbox Series X и больше устройств Xbox на 2025 год.

Microsoft планирует полностью цифровую Xbox Series X и больше устройств Xbox на 2025 год

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