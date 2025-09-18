Новости Кино 18.09.2025 comment views icon

"Фильм десятилетия": критики в восторге от черной комедии с Ди Каприо, 98% на Rotten Tomatoes и 96/100 от Metacritic

Новый фильм Пола Томаса Андерсона «Битва за битвой» с Леонардо Ди Каприо в главной роли быстро приближается к званию самого высокооцененного фильма последнего десятилетия.

На данный момент у ленты 98% на Rotten Tomatoes и 96/100 от Metacritic (обратите внимание, что отзывов на данный момент уже много), а в рецензиях звучат такие смелые характеристики как «фильм десятилетия», «шедевр», «мгновенная классика» и подобное.

Черная комедия «Битва за битвой» адаптирует роман Томаса Пинчона «Винокрай». Главным героем выступает бывший хиппи, а ныне наркоман и алкоголик Боб Фергюсон, который начинает встречаться с темпераментной женщиной Профидией, которая когда-то была в отношениях с полковником Стивеном Джеем Локджо — белым супремасистом, который планирует отомстить предательнице и ее любовнику. Он похищает дочь Фергюсона, что приводит к непредсказуемым последствиям.

Кадры из фильма «Битва за битвой»

Фильм имеет бюджет более $130 млн и звездный актерский состав с Леонардо Ди Каприо, Шоном Пенном и Бенисио дель Торо. Режиссер Пол Томас Андерсон ранее срежиссировал «Магнолию» (1999) и «Нефть» (2007), а также адаптировал другое произведение Пинчона во «Врожденном пороке» (2009).

  • «В ближайшие годы, когда его покажут по телевизору поздно ночью, невозможно будет переключиться. Это один из таких фильмов. Холодная, мгновенная классика», Empire
  • «Битва за битвой» это всплеск адреналина, с которым другие блокбастеры года кажутся жалко неполноценными. Пол Томас Андерсон бросает кинематографическую гранату в этом безостановочном боевике. Его обязательно нужно посмотреть в IMAX», MovieWeb.
  • «При всем своем остроумии Андерсон может быть хладнокровным, интеллектуальным режиссером, а эмоциональная теплота Ди Каприо в этой роли это уравновешивает. Драма и комедия здесь сосуществуют с необычайной виртуозной легкостью», BBC.
  • «Захватывающий, напряженный и своевременный криминальный триллер. Встречайте новую американскую классику», NY Movie Guru.
  • «Шокирующий фильм, который не сдерживает своей суровости, когда речь идет о нашем нынешнем политическом климате а также о том, насколько безумной и абсурдной является реальная жизнь. Ди Каприо и Пенн в очередной раз доказывают, что они актеры поколения, но Дель Торо превосходит сам себя», Beyond the Trailer.
"Божевільний фільм": Стівен Спілберг тричі переглянув нову комедію з Ді Капріо, яку прозвали "фаворитом Оскара"
Стоит добавить, что «Битву за битвой» довольно высоко оценил Стивен Спилберг. Думаю, здесь можно не приводить комментарии, а только упомянуть, что самый кассовый режиссер всех времен пересмотрел этот фильм трижды (!) Учитывая все это, кажется мы получаем бесспорного фаворита «Оскара» в номинации на лучший фильм.

В широком прокате фильм стартует в кинотеатрах 26 сентября.

Трейлер черной комедии «Одна битва за другой» — с безумным революционером Леонардо Ди Каприо

