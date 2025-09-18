"Фильм десятилетия": критики в восторге от черной комедии с Ди Каприо, 98% на Rotten Tomatoes и 96/100 от Metacritic

Новый фильм Пола Томаса Андерсона «Битва за битвой» с Леонардо Ди Каприо в главной роли быстро приближается к званию самого высокооцененного фильма последнего десятилетия.

На данный момент у ленты 98% на Rotten Tomatoes и 96/100 от Metacritic (обратите внимание, что отзывов на данный момент уже много), а в рецензиях звучат такие смелые характеристики как «фильм десятилетия», «шедевр», «мгновенная классика» и подобное.

Черная комедия «Битва за битвой» адаптирует роман Томаса Пинчона «Винокрай». Главным героем выступает бывший хиппи, а ныне наркоман и алкоголик Боб Фергюсон, который начинает встречаться с темпераментной женщиной Профидией, которая когда-то была в отношениях с полковником Стивеном Джеем Локджо — белым супремасистом, который планирует отомстить предательнице и ее любовнику. Он похищает дочь Фергюсона, что приводит к непредсказуемым последствиям.

Фильм имеет бюджет более $130 млн и звездный актерский состав с Леонардо Ди Каприо, Шоном Пенном и Бенисио дель Торо. Режиссер Пол Томас Андерсон ранее срежиссировал «Магнолию» (1999) и «Нефть» (2007), а также адаптировал другое произведение Пинчона во «Врожденном пороке» (2009).

«В ближайшие годы, когда его покажут по телевизору поздно ночью, невозможно будет переключиться. Это один из таких фильмов. Холодная, мгновенная классика», Empire.

«Битва за битвой» — это всплеск адреналина, с которым другие блокбастеры года кажутся жалко неполноценными. Пол Томас Андерсон бросает кинематографическую гранату в этом безостановочном боевике. Его обязательно нужно посмотреть в IMAX», MovieWeb.

«При всем своем остроумии Андерсон может быть хладнокровным, интеллектуальным режиссером, а эмоциональная теплота Ди Каприо в этой роли это уравновешивает. Драма и комедия здесь сосуществуют с необычайной виртуозной легкостью», BBC.

«Захватывающий, напряженный и своевременный криминальный триллер. Встречайте новую американскую классику», NY Movie Guru.

«Шокирующий фильм, который не сдерживает своей суровости, когда речь идет о нашем нынешнем политическом климате — а также о том, насколько безумной и абсурдной является реальная жизнь. Ди Каприо и Пенн в очередной раз доказывают, что они актеры поколения, но Дель Торо превосходит сам себя», — Beyond the Trailer.

Стоит добавить, что «Битву за битвой» довольно высоко оценил Стивен Спилберг. Думаю, здесь можно не приводить комментарии, а только упомянуть, что самый кассовый режиссер всех времен пересмотрел этот фильм трижды (!) Учитывая все это, кажется мы получаем бесспорного фаворита «Оскара» в номинации на лучший фильм.

В широком прокате фильм стартует в кинотеатрах 26 сентября.