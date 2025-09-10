"Сумасшедший фильм": Стивен Спилберг трижды посмотрел новую комедию с Ди Каприо, которую прозвали "фаворитом Оскара"

Легендарному режиссеру Стивену Спилбергу настолько понравилась черная комедия «Битва за битвой», что он пересмотрел ее три раза.

Официально в кинотеатрах фильм стартует только 25 сентября, но в Лос-Анджелесе уже прошли предварительные показы. На панельной дискуссии, посвященной одному из таких мероприятий, слово взял Стивен Спилберг и поделился собственной реакцией на просмотр:

«Это сумасшедший фильм, Боже мой. В первый час он предлагает столько экшена… Это смесь вещей, которые являются одновременно странными и очень актуальными».

Спилберг признался, что настолько полюбил фильм, что пересмотрел его трижды, и сравнил ленту с классической черной комедией Стэнли Кубрика 1964 года «Доктор Стрейнджлав».

«Я еще не видел фильма, который бы по тону был настолько похож на «Доктора Стрейнджлава» Стэнли Кубрика. Это своего рода абсурдистская комедия, воспринятая очень серьезно, потому что она так сильно отражает то, что происходит сегодня, ежедневно, по всей стране. Это доводит тебя до момента, когда хочется смеяться, потому что если ты не смеешься, то начнешь кричать: «Это слишком реально». И вот у тебя есть этот выход… Я нервно смеюсь на протяжении всего «Доктора Стрейнджлава», и более чем нервно смеялся во время просмотра этого фильма».

«Битва за битвой» — это черная комедия режиссера Пола Томаса Андерсона, которая свободно адаптирует роман Томаса Пинчона «Винокрай» под современные реалии. Главным героем выступает бывший хиппи, а ныне наркоман и алкоголик Боб Фергюсон (Ди Каприо), который начинает встречаться с темпераментной женщиной Профидией, что когда-то была в отношениях с полковником Стивеном Джеем Локджо — белым супремасистом, планирующим отомстить предательнице и ее любовнику. Он похищает дочь Фергюсона, что приводит к непредсказуемым последствиям.

ITC.ua у Telegram: нас читає навіть ChatGPT ПІДПИСАТИСЯ

Ранее Андерсон срежиссировал «Магнолию» (1999) и «Нефть» (2007), а также адаптировал другое произведение Пинчона с фильмом «Врожденный порок» (2009). Кроме Ди Каприо актерский состав ленты пополнили Шон Пенн, Бенисио Дель Торо и Реджина Холл.

Спилберг также отметил актерскую работу, и особенно — Шона Пенна.

«Было удивительно наблюдать за ним в этой роли, за обоими. Должен сказать о Шоне Пенне: для меня, это его лучшая игра за всю карьеру».

Одновременно со Спилбергом свои реакции обнародовали профильные издания. Из главного: «Битву за битвой» называют «лучшим американским фильмом, выпущенным большой студией с 2010-х годов».

Критик Бретт Арнольд написал: «Я громко смеялся все время — пожалуй, самый смешной фильм Андерсона — а до конца плакал. Шон Пенн заслуживает «Оскар». Крис Евангелиста из Slash Film назвал фильм «современным американским кошмаром в VistaVision», в то время как Кайл Бьюкенен из New York Times позиционировал его как одного из главных претендентов на «Оскар», и в частности режиссерскую награду премии.

Источник: THR, World of Reel