Galaxy Fold5, Flip5, Watch6 и Watch6 Classic — финальные рендеры будущих новинок Samsung

В конце июля ожидается презентация нескольких новых мобильных устройств Samsung. Корейский гигант намерен вывести на рынок складные смартфоны Galaxy Fold5 и Galaxy Flip5, а также новые модели умных часов Galaxy Watch6 и Watch6 Classic. Все эти устройства уже засветились в утечке официальных рекламных материалов и рендеров, что позволяет ознакомиться с финальным дизайном грядущих новинок.

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Судя по изображениям, складной смартфон Galaxy Fold5 во многом напоминает модель Fold4, включая количество камер и их расположение. В то же время в поле зрения находится долгожданный шарнир без зазоров. Еще производитель обращает внимание на наличие стилуса.

На рекламном изображении Galaxy Fold5 можно видеть достаточно крупный внешний дисплей с неровной верхней гранью. По слухам, он имеет диагональ 3,4 дюйма, разрешение 720×748 точек и может выводить оптимизированные приложения Google, включая Maps, Messages и YouTube. Основной 6,7-дюймовый дисплей с разрешением FHD+ и частотой 120 Гц скрыт внутри. Устройство включает процессор Snapdragon 8 Gen 2, 8 ГБ ОЗУ и хранилище емкостью 128 или 256 ГБ.

Умные часы Samsung Galaxy Watch6 будут доступны в серебристом, черном и бежевом цветах в двух размерах — 40 мм и 44 мм. Для Samsung Galaxy Watch6 Classic предусмотрены 43 мм и 47 мм версии и два цветовых варианта — черный и серебристый.

Обе версии получили опциональную поддержку связи LTE и защиту от воды 5 ATM. Умные часы Samsung Galaxy Watch6 и Watch6 Classic основаны на процессоре Exynos W930. Модель Classic будет оснащена физическим вращающимся безелем. Новые изображения также показывают модель Classic с кожаными ремешками и обычной застежкой, в то время как ранее просочившиеся изображения демонстрировали ее с силиконовым ремешком и магнитной застежкой.

Напомним, презентация новых мобильных устройств Samsung Galaxy Unpacked запланирована на 26 июля.

Источник: gsmarena 1, 2, 3