Новости Устройства 17.01.2024 в 21:37 comment views icon

Galaxy S24 Ultra – новый топовый флагман Samsung с фокусом на искусственный интеллект по цене от $1299 (58 тис. грн)

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Вадим Карпусь

Автор новостей

Galaxy S24 Ultra – новый топовый флагман Samsung с фокусом на искусственный интеллект по цене от $1299 (58 тис. грн)

Компания Samsung представила свой новый флагманский смартфон Galaxy S24 Ultra. Визуально новинка очень похожа на S23 Ultra, но рамка теперь изготавливается из титанового сплава вместо алюминия. Титан более прочен и устойчив к царапинам, чем алюминий, но при этом не увеличивает вес — Galaxy S24 Ultra на самом деле на грамм легче, чем S23 Ultra. Еще новый Ultra немного тоньше (на 0,3 мм) и короче (на 1,1 мм), во многом благодаря более тонким рамкам. В S24 Ultra используется новое стекло Gorilla Glass Armor спереди и сзади, которое в 4 раза прочнее и на 75 % меньше отражает свет.

Galaxy S24 Ultra – новый топовый флагман Samsung с фокусом на искусственный интеллект по цене от $1299 (58 тис. грн)

Дисплей Samsung Galaxy S24 Ultra стал полностью плоским. Здесь применяется 6,8-дюймовая панель Dynamic AMOLED 2X с разрешением QHD+ (3088х1440пикселей, 501 PPI), переменной частотой обновления от 1 до 120 Гц и пиковой яркостью 2600 нит.

В случае Galaxy S24 Ultra устройство на всех рынках оснащается процессором Snapdragon 8 Gen 3 версии «for Galaxy» (предположительно, с разогнанным ядром Prime). Samsung установила в этой модели испарительную камеру почти вдвое большего размера, что улучшает теплоотдачу при выполнении всех задач.

Galaxy S24 Ultra – новый топовый флагман Samsung с фокусом на искусственный интеллект по цене от $1299 (58 тис. грн)

Новый чип позволил реализовать целый ряд функций искусственного интеллекта. Live Translate, Interpreter и Chat Assist обеспечивают двусторонний голосовой и текстовый перевод в режиме реального времени. Live Translate встроен в родное приложение Телефона. Interpreter — это приложение с разделенным экраном, которое расшифровывает живые разговоры между двумя людьми на двух разных языках. Chat Assist помогает сделать перевод разговоров естественным и встроен в клавиатуру Samsung. На момент запуска эти функции работают на 13 языках.

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Android Auto обобщает входящие сообщения и предлагает ответы — например, отправить кому-нибудь расчетное время прибытия. В Samsung Notes функция Note Assist обобщает заметки, создает шаблоны и обложки, а также оптимизирует заметки с помощью подготовленных форматов. Transcript Assist расшифрует, обобщит и переведет записи с помощью искусственного интеллекта и преобразования речи в текст.

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Circle to Search — это функция на основе жестов, созданная в сотрудничестве с Google. Просто нажмите и удерживайте кнопку «Домой», и вы сможете обводить, выделять, писать или нажимать что-либо на экране, чтобы получить результаты поиска — например, название достопримечательности на фоне чьей-то фотографии в Instagram.

Galaxy S24 Ultra – новый топовый флагман Samsung с фокусом на искусственный интеллект по цене от $1299 (58 тис. грн)

Искусственный интеллект также активно используется в камере Galaxy S24 Ultra. Устройство получило:

  • главный 200-мегапиксельный модуль с лазерным и фазовым автофокусом, OIS, объективом 24 мм f/1.7;
  • перископический телефото модуль с новым 50-мегаписельным сенсором, 5-кратным оптическим увеличением, фазовым автофокусом, OIS, объективом 111 мм f/3.4;
  • 10-мегапиксельный телефото модуль с 3-кратным оптическим увеличением, фазовым автофокусом Dual Pixel, OIS, объективом 67 мм f/2.4;
  • 12-мегапиксельный сверхширокоугольный модуль с углом обзора 120 градусов, фазовым автофокусом Dual Pixel, объективом 13 мм f/2.4

На лицевой панели расположилась 12-мегапиксельная фронтальная камера с объективом 26 мм f/2.2.

Galaxy S24 Ultra – новый топовый флагман Samsung с фокусом на искусственный интеллект по цене от $1299 (58 тис. грн)Galaxy S24 Ultra – новый топовый флагман Samsung с фокусом на искусственный интеллект по цене от $1299 (58 тис. грн)

Новинкой в Samsung Galaxy S24 Ultra является ProVisual Engine и специальный ISP Block для снижения шума. ProVision Engine — это набор инструментов на базе искусственного интеллекта. Он позволяет удалять объекты и заполнять пустое пространство с помощью генеративного редактирования. Он также может заполнить пустое пространство, образовавшееся в результате выпрямления кадра. Функция Instant Slow-mo может генерировать дополнительные кадры для плавного замедления некоторых моментов видео.

Функция Nightography усовершенствована благодаря улучшенному углу оптической стабилизации изображения и улучшенной компенсации дрожания рук. Специальный ISP Block для передней и задней камеры призван бороться с шумом.

Super HDR показывает предварительный просмотр HDR в видоискателе приложения камеры перед тем, как пользователь сделает фотографию, а также показывает фотографии и видео в HDR в Галерее.

Galaxy S24 Ultra – новый топовый флагман Samsung с фокусом на искусственный интеллект по цене от $1299 (58 тис. грн)

Galaxy S24 Ultra содержит 12 ГБ оперативной памяти. Емкость хранилища может составлять 256 ГБ, 512 ГБ или 1 ТБ. Устройство оснащается батареей емкостью 5000 мАч. Поддерживается быстрая проводная зарядка мощностью 45 Вт и быстрая беспроводная зарядка мощностью 15 Вт. Корпус может иметь расцветку Titanium Gray, Titanium Black, Titanium Violet и Titanium Yellow. Аппарат работает под управлением ОС Android 14 с фирменной оболочкой One UI 6.1.

Новый флагман Samsung Galaxy S24 Ultra уже доступен для предварительного заказа по цене от $1299 (на $100 дороже прошлогоднего Galaxy S23 Ultra) или €1450. В Украине также предзаказы принимают с сегодняшнего дня по цене от 57999 грн. Новинка поступит в продажу с 7 февраля.

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