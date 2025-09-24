Новости Игры 24.09.2025 comment views icon

Геймер из Китая собрал рекордные 40 000 игр в Steam — на это ушло 15 лет и $250 000

Снова нашелся азиат, который сделал что-то лучше. Китайский геймер под ником SonixLegend собрал рекордные 40 000 игр в Steam и первым в мире получил уникальный значок от Valve.

Его коллекция — буквально самая большая в мире. Пользователь потратил 15 лет жизни и около $250 000 (≈ ₴8 277 000), чтобы стать «титаном» среди геймеров. После того как его рекорд заметили, он успел приобрести еще 29 игр. И мы все понимаем, что на этом SonixLegend не остановится. Если предположить, что он когда-нибудь решит пройти все это добро, ему понадобится как минимум семь лет непрерывной игры — и это один из самых скромных сценарии.

Оценить масштаб коллекции помогают данные SteamDB. Технически на аккаунте SonixLegend более 97 000 позиций, но большинство из них — это дешевые, некачественные игры, которые не учитываются в системе значков. Их еще называют shovelware-продукты. Общая стоимость библиотеки по нынешним рыночным ценам — более $644 000, хотя реально он потратил около $250 000. В списке есть и премиальные тайтлы — более сотни игр стоят более $200 каждая. Трудно представить отчаяние пользователя, если бы его аккаунт просто заблокировали, как это сделали с владельцем библиотеки Xbox на $40 000.

Самой любимой игрой SonixLegend оказался бесплатный шутер Alien Swarm 2010 года. Он провел в нем более 550 часов, что не так много. Всегда найдется дотер, который полжизни бегал на мид. Вероятно, что тысячи тайтлов игрок не откроет никогда, но хотя бы поддержал копейкой малоизвестных разработчиков.

Учетная запись SonixLegend

Несмотря на рекорд, среди коллекционеров гонки не останавливаются. В таблице лидеров есть еще около 20 пользователей, которые имеют более 30 000 игр. Ближайший соперник SonixLegend — геймер Иен Брэндон Андерсон с библиотекой в 39 497 тайтлов. Ему не хватает чуть более 500 игр, чтобы догнать первое место. А вот стоимость его коллекции оценивается в $542 444.

Как известно, Steam дает значки за количество игр в вашей библиотеке — чем больше игр, тем выше уровень значка. Максимальный уровень — за 40 тысяч игр, но добраться до него удалось лишь одному пользователю с ником SonixLegend. Чтобы попасть в топ-100 коллекционеров, нужно иметь минимум 19 тысяч игр, а в топ-10 — более 33 тысяч. Это не просто геймеры — это настоящие коллекционеры, которые набивают свой аккаунт тайтлами, большинство из которых никогда не открывали.

Возможно когда-то появится новый значок, чтобы геймеры продолжали гонку за приобретением игр. Но пока что Valve ничего не говорила о значках за 45 000 игр или больше. Если все-таки он появится, то такими темпами SonixLegend уже один из претендентов. Зато платформа как раз представила редизайн своего магазина — теперь покупать игры можно еще удобнее.

Источник: PC Gamer

