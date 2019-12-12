«Геймерский» браузер Opera GX вышел на платформе macOS

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В июне текущего года Opera представила «геймерский» браузер Opera GX с характерным дизайном, контролем за нагрузкой на процессор и память и другими игровыми функциями. Сегодня данный браузер стал доступен для платформы Apple macOS.

Как для Mac, так и для Windows Opera GX предлагает набор функций, решающих главные проблемы геймеров. В частности, ряд браузерных ограничений, таких как ограничение пропускной способности сети и лимит потребления CPU и RAM, помогает сократить потребление ресурсов браузером. На практике это означает, что у компьютера остается больше ресурсов для запуска игр.

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Вне зависимости от платформы, «ограничитель сети» в Opera GX сокращает пропускную способность сети, используемой браузером, для стриминга или просмотра игр без лагов. Интегрированный в боковую панель Twitch позволяет каждому пользователю следить за своим любимым стримером, тогда как функция открепления окна с видео делает возможным смотреть YouTube поверх игры, в которую играет геймер.

В Opera GX есть специальный раздел GX Corner с новостями игровой индустрии, информацией о ближайших релизах и лучшими предложениями и скидками в онлайне. Opera GX также предлагает персонализированный пользовательский интерфейс, позволяющий геймерам настроить браузер, исходя из собственных визуальных предпочтений. Последняя версия на Windows и Mac также содержит ряд новых, специально созданных обоев.

Отметим, что браузер Opera GX доступен в режиме раннего доступа, работа над его функционалом все еще продолжается, загрузить его можно по следующей ссылке.

Источник: Opera