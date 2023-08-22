Gekata – украинский комплекс РЭР на базе БПЛА для «обнажения» глубокого тыла противника (до 450 км)

Эффективность противостояния русским захватчикам часто зависит от использования специализированных БПЛА. На ранних этапах освободительной войны в Украине наблюдался дефицит этих средств, однако в последнее время их разработка активизировалась, и это приносит свои результаты. Например, собственная разработка СБУ – морской дрон Sea Baby – атаковал Крымский мост.

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Вместе с тем в Украине создается комплекс радиотехнической разведки воздушного базирования на базе беспилотника Gekata. Он предназначен для обнаружения военной техники русских оккупантов далеко за линией фронта. А уже потом ВСУ смогут уничтожать обнаруженные цели с помощью других средств поражения.

Gekata – это новейшая разработка украинского НПЦ «Інфозахист». По замыслу разработчиков, этот комплекс сможет выполнять широкий перечень задач по радиотехнической разведке. Gekata будет искать, выявлять и идентифицировать импульсы сигналов вражеских систем, таких как радиолокационные станции, средства радиоэлектронной борьбы и противовоздушной обороны, а также самолеты. В компании активно работают над созданием соответствующего банка сигналов вражеских систем.

Один полноценный комплекс Gekata воздушного базирования состоит из шести БПЛА PD-2 с подвесным контейнером с оборудованием РТР и одного наземного поста управления. Такой комплекс сможет закрыть участок в 100 км по линии фронта, а дальность обнаружения целей составляет 450 км. Благодаря этому БПЛА будут иметь возможность работать вне зоны поражения российских средств ПВО, однако смогут проводить разведку на всей временно оккупированной территории Украины, включая Крым.

Что немаловажно, сам комплекс Gekata во время работы не излучает никаких сигналов. Так что врагу будет очень сложно подстрелить PD-2, который может находиться на дальности хоть до 200 км от линии фронта и все равно «видеть» ситуацию на глубине 250 км. Комплекс Gekata способен отслеживать 200 целей одновременно. При этом полученные данные могут передаваться в режиме реального времени или храниться на внутренних носителях, чтобы обеспечить полную «радиотишину» или автономность полета.

Тактико-технические характеристики комплекса Gekata:

диапазон рабочих частот – 2-18 ГГц (в базовой комплектации);

тип приемника – супергетеродинный;

полоса мгновенного обзора в режиме реального времени – 800 МГц;

количество независимых между собой на аппаратном уровне каналов – 2;

полоса мгновенного обзора одного канала – 400 МГц;

односигнальный динамический диапазон – более 72 дБ;

полоса мгновенного обзора по азимутальному углу – 360°;

количество отслеживаемых целей — до 200 движущихся;

метод определения координат – TDOA+AOA.

БПЛА PD-2 от «Укрспецсистемс» уже успешно используется ВСУ на поле боя, прежде всего, версия VTOL с вертикальным взлетом и посадкой. Это расширяет варианты эксплуатации дрона на неподготовленных площадках.

Разработчики называют несколько существенных преимуществ комплекса Gekata:

управлять работой всего комплекса может только один оператор;

по сравнению с наземными комплексами РТР система Gekata нуждается в меньшем энергопотреблении;

высокая мобильность комплекса;

малое время развертывания.

НПЦ «Інфозахист» планирует провести все необходимые испытания Gekata до конца этого года. Надеемся, что после этого комплекс сможет наилучшим образом проявить себя в боевых условиях и поможет в освобождении временно оккупированных территорий от российских захватчиков.

Источник: defence-ua