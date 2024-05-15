Gemini будет интегрирован с Calendar, Tasks и Keep, а мобильный Gmail получит 3 новые функции искусственного интеллекта

Во время проведения конференции Google I/O компания рассказала о дальнейшем преобразовании своего чат-бота Gemini в цифрового помощника, который специализируется на ежедневных делах. Одним из новых способов это сделать является интеграция Gemini с Google Calendar, Tasks и Keep.

Новые интеграции происходят с помощью расширений, которые компания добавила в Bard в прошлом году, а теперь расширила их работу на чат-бот Gemini. Чтобы воспользоваться ими, достаточно попросите Gemini сделать что-то, связанное с одним из сервисов, к которым он может подключиться. Например, можно попросить суммировать электронные письма в Gmail за день или ввести символ @ в текстовое поле Gemini, чтобы открыть список расширений, таких как Google Docs или Drive.

Чат-бот Gemini поддерживает загрузку изображений в Интернете или в мобильном приложении Google. В качестве примера использования этой возможности Google показала фотографирование списка школьных событий с последующим их добавлением в личный Google Calendar.

Еще один пример, демонстрация, как Gemini добавляет ингредиенты из рецепта в список покупок Google Keep. При этом у пользователя будет возможность проверить работу Gemini, прежде чем он выполнит поставленную задачу.

Новые интеграции Gemini с сервисами Google состоятся «в скором времени», но даже ориентировочных временных промежутков пока не называют.

Также Google анонсировала три новые функции Gemini, которые появятся в мобильных приложениях Gmail на Android и iOS. В дополнение к нынешней функции «Помогите мне написать» пользователям также станут доступны «Вопросы и ответы» (Q&A), «Интеллектуальный ответ» (Smart Reply) и «Подведение итогов» (Summarize).

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Google обнаружила, что эти вспомогательные функции чаще используются именно на мобильных устройствах, чем на настольных компьютерах, что имеет смысл, учитывая ограниченную площадь экрана и характер взаимодействия на ходу.

Мобильная версия Gmail получит кнопку «Суммировать» для длинных переписок. Она появится на этой неделе для пользователей Workspace Labs, а для подписчиков Google One AI Premium и Gemini for Workspace станет доступной в июне.

Функция «Вопросы и ответы» позволит выйти за рамки обобщения. Новая пиктограмма Gemini в верхнем правом углу папки «Входящие» позволит вводить полные запросы. Кроме «списка следующих шагов» или «предложить ответ», также можно задать вопрос:

«Сравни мои последние заявки на ремонт крыши»

«Какие вопросы для обсуждения на моей будущей встрече книжного клуба?»

«Во сколько начинается концерт Хлои в субботу?

Эта возможность появится у пользователей Workspace Labs в июле.

Функция «Контекстные интеллектуальные ответы» позволит анализировать содержимое электронного письма и предлагать более персонализированные и детализированные варианты ответов, чем нынешние ответы в одну строку. Такие подсказки будут возникать в виде карусели и быстро подводить итог. Например, будут доступны опции «Продолжить и подтвердить время» или «Предложить новое время» с предварительным просмотром предложенных вариантов. Эта возможность также станет доступной пользователям Workspace Labs в июле — как в мобильных приложениях, так и в браузере.

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Источник: The Verge, 9to5google

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