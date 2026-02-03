Gemini сможет "заимствовать" ваши разговоры из ChatGPT

Google готовится запустить ряд новых функций для Gemini, в частности возможность экспорта пользователями диалогов с других платформ искусственного интеллекта.





Это позволит сохранять историю диалогов с другим чат-ботом для пользователей, которые решили начать использовать Gemini. Все импортированные чаты будут храниться в истории активности и могут в дальнейшем быть использованы для обучения моделей искусственного интеллекта от Google.

Еще одна новая функция пока называется «Сходство» и ведет на страницу «Проверка видео». Это может свидетельствовать о запуске инструмента по аутентификации и анализу видеоконтента. Возможно это связано с проблемой медиаконтента, сгенерированного ИИ.

Gemini также получил улучшенную функцию генерации изображений. Теперь пользователям предлагается загрузка в более высоком разрешении, в частности, 2К и 4К. Самое высокое качество обозначается как «лучшее для печати». Это предоставляет новые возможности тем, кто использует изображения, сгенерированные ИИ. Хотя прямая интеграция с печатью пока не подтверждена, эти варианты разрешения значительно упрощают экспорт контента для личного или коммерческого использования.

Новые функции демонстрируют стремление Google превратить Gemini в комплексного ИИ-помощника, который поддерживает экспорт информации с других платформ, управляет контентом и творческой деятельностью.





Мы писали, что Google добавила в Gemini режим «Личный интеллект (Персональный интеллект) в бета-версии, который фактически превращает ИИ в вашего личного и проактивного ассистента. Недавно Apple официально подтвердила партнерство с Google в рамках которого модели Gemini будут использоваться для развития будущих функций Siri и Apple Intelligence.

Кроме этого Google представила новый режим просмотра входящих сообщений в Gmail: вместо традиционного списка, вам предложат обзор тем и задач на основе ИИ. А если вы потеряли какое-то письмо, то просто спросите Gemini.

Источник: Testing catalog