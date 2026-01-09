Google добавила Gemini 3 в Gmail: теперь ИИ будет читать вашу почту

Google представила новый режим просмотра входящих сообщений в Gmail: вместо традиционного списка, вам предложат обзор тем и задач на основе ИИ. А если вы потеряли какое-то письмо, то просто спросите Gemini.

Входящие с ИИ

Новая вкладка «Входящие» с искусственным интеллектом содержит два раздела:

Рекомендуемые дела — здесь отображаются сводные электронные письма с наивысшим приоритетом и те, которые требуют действия от владельца (оплатить счет, позвонить врачу и т.д.).

Темы для обсуждения — здесь собраны обновления по покупкам, подпискам и т.д., которые сгруппированы по категориям вроде «Финансов», «Покупок» и др.

Спроси Gemini

Хорошие новости для тех, у кого не доходят руки разобрать почтовый ящик, или же кому не удается найти потерянное письмо: просто спросите ИИ. К примеру: «Найди сантехника, который в прошлом году предлагал мне стоимость ремонта ванной комнаты» и Gemini выдаст подробный отчет.

Дополнительные функции

Ранее платные функции будут доступны обычным пользователям Gmail: в частности, ответы с персонализацией, вышеупомянутые обзоры ИИ и инструмент Google Help Me Write, который поможет создать полноценное письмо из короткого ответа.

Владельцы тарифных планов Google One AI Pro ($19.99 в месяц) и Ultra ($249.99 в месяц) в США получат функцию проверки текста, подобную Grammarly, а также обзоры результатов поиска на основе искусственного интеллекта — обе доступны в браузерах.

Как получить / отключить обновление

Изначально обновления разворачиваются для ограниченной тестовой группы в США в веб-версии, исключительно для обычных учетных записей Gmail (без Workspace). Если не хотите использовать функции искусственного интеллекта, вы можете отключить их (хотя это отключит другие «умные» инструменты, вроде проверки орфографии) в настройках.

Большинство улучшений стали возможными благодаря Gemini 3, но Google уверяет контент Gmail не будет использоваться для обучения моделей искусственного интеллекта.

Ранее ITC писал, что Google дарит месяц подписки Gemini Enterprise, а также, что OpenAI запустила «защищенный» раздел ChatGPT Health для медицинских консультаций.

