Apple подтвердила новую Siri на Gemini — Илон Маск уже отреагировал

Apple официально подтвердила партнерство с Google, в рамках которого модели Gemini будут использоваться для развития будущих функций Siri и Apple Intelligence. Об этом компания заявила в комментарии журналисту CNBC Джиму Крамеру. Информация о возможном сотрудничестве двух IT-гигантов появилась еще около года назад.

Многолетнее сотрудничество Apple и Google

«После тщательной оценки мы пришли к выводу, что технологии Google обеспечивают наиболее мощную основу для Apple Foundation Models, и мы с нетерпением ожидаем инновационные новые возможности, которые это откроет для наших пользователей», — отметили в Apple.

Google со своей стороны подтвердила многолетнее сотрудничество. Компании договорились, что следующее поколение Apple Foundation Models будет базироваться на моделях Gemini и облачной инфраструктуре Google. Именно они помогут реализовать новые функции Apple Intelligence, в частности более персонализированную Siri, запуск которой Apple планирует уже в этом году.

При этом Apple отмечает, что Apple Intelligence и в дальнейшем будет работать на устройствах компании и в Private Cloud Compute, с соблюдением фирменных стандартов конфиденциальности. Google будет обеспечивать лишь отдельные возможности, тогда как другие функции останутся за собственными моделями Apple.

По данным CNBC, соглашение носит многолетний характер. Bloomberg ранее сообщал, что Apple может платить Google около $1 млрд в год за доступ к Gemini, а также что для новой Siri компания планирует использовать ИИ-модель с 1,2 трлн параметров. Никаких технических или финансовых деталей стороны официально не раскрывают.

Apple анонсировала экосистему Apple Intelligence на WWDC 2024. Она включает сводку уведомлений, инструменты для работы с текстом, Image Playground, Genmoji и другие функции. Большинство из них уже доступны, но обновленную Siri с персональным контекстом, действиями в приложениях и пониманием экрана компания отложила, признав, что разработка заняла больше времени, чем планировалось.

Илон Маск против

После подтверждения партнерства Илон Маск публично назвал его «неразумной концентрацией власти» для Google. Он отреагировал на сообщение Google в соцсети X, где компания объявила о многолетнем сотрудничестве с Apple.

This seems like an unreasonable concentration of power for Google, given that the also have Android and Chrome — Elon Musk (@elonmusk) January 12, 2026

Критика Маска прозвучала на фоне судебного иска его компании xAI против Apple и OpenAI из-за их партнерства с целью внедрения ChatGPT как дополнения к Siri и функций Apple Intelligence. В иске утверждается, что их партнерство якобы ограничивает конкуренцию в App Store и мешает альтернативным ИИ-решениям, в частности Grok. Несмотря на критику, дело продолжает рассмотрение.

Некоторые восприняли заявления Маска как намек на возможный собственный смартфон от xAI или как подготовку к новым юридическим действиям против соглашения Apple и Google. В то же время xAI сейчас находится под усиленным регуляторным давлением: чатбот Grok стал объектом международной критики из-за создания неприемлемого контента, в том числе с участием несовершеннолетних, что уже привело к блокировкам и расследованиям в ряде стран.

